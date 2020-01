Cronaca



Eventi: la Befana di Torano (Carrara), 80 calze per gli 80 bambini (da 0 a 10 anni) del borgo dei cavatori

sabato, 4 gennaio 2020, 14:38

Torna in piazza la Befana di Torano. Saranno stati gli abitanti del piccolo borgo di Carrara a donare le ottanta calze che saranno consegnate dalla Befana agli altrettanti bambini da zero a dieci anni che vivono nel paese. L'iniziativa è promossa dal Comitato Pro Torano ed è in programma domenica 5 gennaio alle ore 16.00 nella Piazza della Chiesa. La festa della Befana è una delle nuove iniziative inserite nel calendario di eventi annuale costruito dalla comunità paesana.

Il paese dei cavatori e degli artisti simbolo della lotta al femminicidio nel2020 sarà un borgo-attrazione. A fianco della 22esima edizione di "Torano Notte e Giorno" (dal 23 luglio al 13 agosto), rassegna cardine di tutto il palinsesto che l'associazione, con la direzione artistica dal 2013 di Emma Castè, è riuscita a riportare ai fasti delle prime edizioni, è stato confermato il Premio letterario Anita Fiaschi Citta di Carrara che ha incontrato, alla sua prima edizione, interesse e grande partecipazione e che mette al centro nella sua seconda esperienza il tema di internet e dei social network (10 – 24 ottobre). Confermato anche il ciclo di incontri del format "RispettiAMOci" il prossimo 20 giugno che porta avanti il progetto di "Torano paese contro le violenze di genere". Tre sono le novità: la Sagra della Cotoletta (12 settembre), la due giorni dedicata al Natale (12 – 13 dicembre) e la festa della Befana in Piazza della Chiesa. Festa, quella della Befana. "Iniziative – scrive il comitato Pro Torano – che hanno l'obiettivo ed il desiderio di creare occasione di scambio, incontro, condivisione e partecipazione attorno al paese e alla sua storia. Torano è una piccola realtà che ha dimostrato, in questi anni, di avere contenuti e creare un ampio interesse attorno ai suoi progetti e alle sue iniziative. Abbiamo tanta voglia di mostrare, a tutto il mondo, la bellezza, l'unicità, l'originalità del nostro borgo".