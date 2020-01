Cronaca



Fanno saltare il Bancomat con esplosivo: via 100 mila euro alla Carige di Romagnano

domenica, 26 gennaio 2020, 10:45

di vinicia tesconi

Un boato fortissimo verso le tre della notte tra venerdì e sabato ha svegliato tutta la frazione di Romagnano. Quasi tutti i residenti hanno temuto si trattasse di un terremoto, qualcuno dell’esplosione di un edificio causata da una fuga di gas, ma una volta affacciati alle finestre e scesi in strada hanno dovuto constatare che il fumo proveniva dalla banca Carige che si trova sulla via Aurelia e che i locali che ospitano il bancomat erano divelti.

Qualcuno ha avuto modo anche di notare un’auto di grossa cilindrata allontanarsi in tutta fretta poco dopo l’esplosione. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno confermato l’avvenuta rapina realizzata con l’uso di materiale esplosivo.

I ladri, che si sospetta possano essere almeno in tre, dopo essere riusciti a entrare dentro l’edificio che ospita la banca hanno piazzato la carica di esplosivo sotto il bancomat facendolo saltare. Un metodo spiccio, se pur particolarmente pericoloso, per arrivare al denaro che gli ha permesso di impossessarsi di circa centomila euro.

Sicuramente un colpo premeditato, non a caso programmato per la notte tra il venerdì e il sabato, quando, cioè, i bancomat vengono ricaricati in previsione del week-end. Le indagini già in corso, affidate alla Squadra Mobile della polizia di Massa Carrara.

Per la frazione di Romagnano un’altra notte di paura: solo pochi mesi fa, infatti, la zona fu teatro di un insolito attacco alla colonnina di un distributore, divelta e rubata con una ruspa che, nella fuga, rimase incastrata nelle strade del rione.