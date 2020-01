Cronaca



Ferrata del Monte Contrario, l’amministrazione partecipa ad un bando per il ripristino

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:01

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani investe sulla montagna e sul turismo escursionistico e lo fa con l’obiettivo di restituire ai tantissimi amanti delle Alpi Apuane la Ferrata del Monte Contrario, in località Valle degli Alberghi. Si tratta di quegli strumenti fissati alla parete rocciosa per facilitare la scalata del monte e dagli esperti è ritenuta una delle scalate più note e difficili delle nostre montagne e, di conseguenza, tra le più apprezzate e frequentate. La Ferrata fu inaugurata nel 2002, ma a causa della caduta di massi un cavo fu tranciato rendendo il percorso pericoloso ed inagibile. Ed è rimasto chiuso dal 14 maggio 2018.

Tra le intenzioni dell’amministrazione c’è appunto quella di ripristinarla così da renderla nuovamente fruibile e percorribile dai numerosi escursionisti amanti delle Apuane. E’ il percorso più lungo e faticoso presente sulle Apuane e il più difficile sia per il dislivello sia per la natura ripida del percorso, ma è sempre stata frequentata da centinaia di persone portando un indotto economico a tutti i paesi a valle.

“Il monte Contrario è una zona affascinante e bellissima e la ferrata è uno dei percorsi più conosciuti che ha sempre attirato centinaia di escursionisti e turisti. Purtroppo ad inizio 2018 un cavo della Ferrata è stato danneggiato minando la sicurezza della scalata; la volontà dell’amministrazione è quella valorizzare la parte montana investendo laddove necessario, in questo caso nel ripristino della Ferrata, per renderla di nuovo utilizzabile e permettere a quei turisti di tornare a vivere una delle parti più belle delle nostre Apuane” ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi il cui settore si sta occupando della progettazione delle opere per la riattivazione.

L’amministrazione comunale ha partecipato al bando del Parco Regionale delle Alpi Apuane con cui vengono sostenuti interventi mirati al recupero, restauro e ripristino del patrimonio storico-culturale all’interno dell’area parco ed aree contigue proprio con l’obiettivo di ottenere risorse da dedicare alla sistemazione della ferrata.