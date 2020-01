Cronaca



Tentato furto al I.t.i.s. Galilei, la dirigente Marta Castagna: "Un'esperienza scioccante, come fosse stata la propria casa"

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:34

di donatella beneventi

Nella notte fra sabato e domenica alcuni malviventi, di cui non si sa nulla allo stato attuale, sono penetrati nell'istituto Galilei di Avenza cercando di forzare la cassaforte senza riuscirvi, ma danneggiando gli spazi delle segreterie.

Notevolmente provata dall'accaduto, la dirigente Marta Castagna: "Il fatto è accaduto fra sabato e domenica, negli scorsi giorni non ci eravamo accorti di nulla, tuttavia avevamo già levato i distributori automatici del piano terra perché erano diventati come un bancomat durante l'estate, quindi diciamo che non siamo nuovi a visite di questo genere. Questa volta sono entrati cercando di forzare la cassaforte, devastando le segreterie e cercando le chiavi ovunque, distruggendo anche i quadri,le porte, le serrature, addirittura hanno aperto i pacchi contenenti i volumi per i docenti; hanno aperto tutto completamente e con il flessibile hanno provato ad aprire la cassaforte. Il danno e la devastazione che ci siamo trovati davanti, è stato scioccante: fra l'altro, nelle scuole è proibito per legge conservare del denaro, per cui in cassaforte avrebbero trovato solo dei documenti. Nemmeno i soldi per le gite delle classi quinte, passano per la scuola, ma vengono versate con bonifico".

La preside sta cercando di trovare una soluzione che consenta alla scuola di poter operare in sicurezza e nel rispetto della legge, con un progetto che possa coinvolgere anche i ragazzi stessi: "Mettere le telecamere, a livello normativo, è possibile solo verso l'esterno e verso le uscite e non devono essere ripresi i lavoratori perché significherebbe controllare il loro operato, per cui si pensava di fare un progetto di alternanza scuola lavoro, con gli studenti della classe di elettronica".

Per concludere la dirigente ha espresso le sue sensazioni sull'accaduto: "Una profonda sensazione di sgomento, la scuola è la casa di tutti, è come andare a rubare a casa propria: i ragazzi non hanno avuto sentore di quello che era accaduto, i loro spazi non sono stati presi di mira, rimane il fatto che ciò che è stato danneggiato, verrà risistemato con il denaro pubblico, è un carico sulle spalle della comunità, e questo è stato il mio primo pensiero".