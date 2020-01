Gaia a Carrara con la borraccia "Marina"

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:40

L’iniziativa di questa mattina era stata programmata da tempo, nell’ambito del percorso intrapreso dall’assessore con la collaborazione del gestore che ha già iniziato a dare risultati concreti

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:12

Incidente in galleria in una cava a Ravaccione Fantiscritti. Un cavatore ha riportato un trauma gli arti inferiori e al bacino. È stato prelevato col verricello e portato al pronto soccorso del delle Apuane. Il codice rosso iniziale, si è trasformato in giallo in quanto il paziente non era in gravissime condizioni

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:19

È precipitato da un muretto in cima a delle scale e ha fatto un volo di quattro o cinque metri ma per fortuna non è in pericolo di morte. È accaduto stamani alle 12 e 15 ad un uomo di 83 anni residente a Gragnana

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:43

Il tanto temuto: “Tutto sbagliato, tutto da rifare”, nel processo contro l’ex sacerdote Gianluca Morini, salito agli onori della cronaca col nomignolo di Don Euro, per fortuna è stato scampato

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:11

Sono undici o dodici, tra aule e laboratori, inutilizzabili da più di due anni per i ragazzi dell’istituto alberghiero G. Minuto di Marina di Marina di Massa, una scuola che è stata per moltissimo tempo un’eccellenza di tutto il territorio apuano e che adesso versa in condizioni indecorose

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:59

Il questore di Massa Carrara ha emesso quattro provvedimenti di D.A.SPO. (Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono Manifestazioni Sportive), della durata di un anno, nei confronti di quattro uomini