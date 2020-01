Giornata speciale per 20 bambini della scuola dell'infanzia di Bedizzano in Capitaneria

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:03

Al via il Salone dedicato al Camper e al mondo del turismo itinerante e sostenibile. Novità 2020 la sezione Trek&Ways Speciale Cammini e gli eventi esperienziali outdoor

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:54

L'Associazione Acca Carrara è una istituzione ormai da molti anni sul territorio, occupandosi di prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare; occasionalmente, presta la sua collaborazione per tutte quelle iniziative che possono in qualche modo prevenire il disagio giovanile, uno dei fattori che concorrono all'elaborazione della malattia psichica

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:52

Sono 76 le classi scolastiche che hanno ottenuto il contributo nell’ambito dell’offerta didattica ed educativa per l’anno scolastico 2019-2020 proposta dal Parco delle Apuane per promuovere la cultura ambientale

venerdì, 31 gennaio 2020, 15:12

A seguito della nota con cui Gaia Spa ha informato che lunedì prossimo 3 febbraio saranno effettuati lavori sulla rete principale dell'acquedotto che la frazione di Bedizzano, l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti fa sapere che questo intervento è propedeutico alle opere annunciate nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale e dal gestore

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:10

Il monitoraggio dello stato ambientale dei corpi idrici, compito istituzionale di ARPAT, è sviluppato sia come strumento per la pianificazione delle risorse sia come modo per verificare l'efficacia delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque)

venerdì, 31 gennaio 2020, 08:37

L’ associazione Mangia Trekking, è stata invitata a partecipare al Salone del Turismo, dedicato al “turismo ed al vivere e camminare in libertà”. La manifestazione che si svolge presso il quartiere Fieristico di Carrara dal 31 gennaio al 2 Febbraio 2020, e dedica uno spazio importante al "Trekking all'Aria Aperta"