Cronaca



Grande attesa per “Catene di affetti”: due giorni di convegni

martedì, 28 gennaio 2020, 18:46

di vinicia tesconi

E’ stato presentato stamani, in comune a Massa, il convegno didattico scientifico “ Catene di affetti:madri/padri, figli/figlie. Ieri e oggi” curato dall’associazione massese Scritture Femminile Memorie di Donne. Un evento che si annuncia molto atteso per la tematica affrontata e per la larga partecipazione di studenti che ha richiamato. Accanto al sindaco di Massa Francesco Persiani e all’assessore alla cultura Veronica Ravagli c’erano le ideatrici del progetto: Olga Raffo, presidente dell’associazione Scritture Femminili, Laura Bonfigli, vicepresidente e relatrice del convegno e Alessandra Celi, storica e coordinatrice del progetto per le scuole.

“ Ho accolto con molto entusiasmo la proposta del convegno “ Catenen di Affetti” – ha detto l’assessore Ravagli – perché l’associazione Scritture Femminili Memorie di Donne ha fatto lavoro importante sui temi della famiglia ed ha coinvolto le eccellenze scientifiche che ne hanno trattato ed anche i ragazzi delle scuole superiori . E’ un progetto molto educativo che parla di genitori e figli, un tema che è molto caro all’amministrazione che considera la famiglia come base per la società e la intende nella sua struttura tradizionale con i ruoli di padre e madre definiti e non con la dicitura di genitore uno e genitore due. Inoltre il tema è molto attuale: vediamo sempre più figli allo sbando con genitori troppo impegnati nel lavoro, o troppo preoccupati per la mancanza di lavoro che non riescono a fare da guida ai propri figli. Il convegno fa un excursus storico dei rapporti genitori e figli che può essere molto utile in questa epoca di crisi in cui i figli sono lasciati a se stessi o eccessivamente giustificati sia in casa, sia a scuola. Si dovrebbe tornare ai vecchi metodi e essere più critici verso i propri figli.”

La presidente Olga Raffo ha ricordato le tappe e a missione dell’associazione Scritture Femminili Memorie di Donne: “La nostra istituzione risale al 2012 ed è una derivazione di quella di Firenze. Il nostro compito è quello di cercare in archivi pubblici della documentazione scritta da donne per insegnare la storia di genere. Le fondatrici sono state Alessandra Celi e Simonetta Simonetti che si sono prodigate nel far conoscere, nelle scuole medie e superiori, storie di genere insegnando il rispetto per le donne che sono il genere forte e non quello debole, visto tutto quello che riescono a fare, ma che devono sempre dimostrare di essere migliori degli uomini .Il convegno “Catene di affetti” è la nostra seconda fatica dopo quello su amore, stabilità e violenza fatto nel 2015 al quale associammo anche una mostra fotografica accompagnata da letture sul tema. Dalle nostre ricerche abbiamo tratto, per il convegno sulla famiglia alcuni testi del ‘500 scritti da Eleonora Cybo che fu vittima del padre ed altri brani risalenti all’800 che verranno messi a confronto con le analisi degli psicoterapeuti studiosi della famiglia ospiti del convegno.

“C’è un filo che lega il nostro primo convegno, che analizzava i rapporti uomo donna, con il secondo che analizza il rapporto tra diverse generazione – ha spiegato Alessandra Celi – Lo statuto della nostra associazione vuole che i ragazzi siano protagonisti e per questo progetto posso dire che gli studenti coinvolti, dopo gli incontri fatti con me nelle scuole, hanno lavorato per tre mesi sul tema realizzando considerazioni davvero notevoli. Alcuni hanno scritto una canzone rap che presenteranno durante il convegno, altri hanno realizzato video e interviste. Un grande lavoro per espriemre cosa vuol dire per loro essere figli.

Le scuole coinvolte nel progetto sono state l’istituto d’arte Palma di Massa e il Salvetti, che hanno curato la parte musicale, il liceo Michelangelo di Viareggio, il liceoChini di Lido di Camaiore il Repetti di Carrara.

Salvetti palma liceo michelangelo del foto liceo Chini di Lido camaiore e Repetti.

Laura Bonfigli parlerà dell’evoluzione del concetto di famiglia nell’antichità classica: “Dall’oikos alla polis visto attraverso il e l’ mito epos della tragedia classica mediante la lettura di brani dell’Antigone che sarà curata dai ragazzi del Repetti. Devo dire che i ragazzi hanno potenzialità enormi, ben più grandi di quelle che gli vengono riconosciute dal giudizio stereotipato e negativo che in genere viene dato su di loro.”

In conclusione il sindaco Persiani che ha ringraziato l’associazione per il contributo scientifico didattico di grande importanza per la sua amministrazione: “ Noi promuoviamo il dialogo con gli studenti. Devo elogiareil titolo del convegno perché è accattivante e dà un senso di calore.Il diaologo tra generazioni non è così semplice ed io pensao che spesso, più delle parole siano importanti gli esempi che si adnno ai figli con ciò che facciamo. Ma la parola catene crea anche, in parte, un ossimoro perchè l’ affetto dovrebbe essere slegato e invece è legato da catene, appunto. Il convegno è di grande importanza anche dal punto di vista organizzativo per cui rinnovo il mio ringraziamento alle rappresentanti dell’associazione Memorie di Donne.”