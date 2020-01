Cronaca



Il 2020 è femmina! Ginevra Anita è la prima bambina del 2020 nata al Delle Apuane

mercoledì, 1 gennaio 2020, 09:35

di vinicia tesconi

Si è fatta attendere quasi nove ore ed è arrivata alla 8,57 di stamani: Ginevra Anita è la prima nata del 2020 nel reparto di Ginecologia e Ostetricia diretto dal dottor Roberto Marrai dell’ospedale Delle Apuane . Femmina, quindi, e un po’ in ritardo con le tipiche nascite del primo dell’anno che, in genere spaccano il minuto successivo a quello del brindisi. Femmina, appunto, che ha già saputo farsi attendere. In realtà, ci ha spiegato la dottoressa Graziella Calì che ha assistito la mamma di Ginevra Anita, un decorso del tutto regolare visto che il travaglio è iniziato ieri sera verso le 22. Anche il parto si è svolto nella massima regolarità e la piccola Ginevra Anita, di origine spezzina, è diventata la prima bambina del 2020 nata nella provincia di Massa Carrara. Nel 2019 ad inaugurare l’anagrafe apuano era stato un bambino; il 2020 si apre invece sotto il segno delle donne. Evviva.