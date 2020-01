Cronaca



Il cuore delle Vecchie Glorie Viareggine

sabato, 18 gennaio 2020, 13:56

Le Vecchie Glorie Viareggine, nel corso della gara disputata al Marco Polo Sport Center, hanno raccolto 740 euro e donato alla mamma di Micol.



Micol è una bimba di 22 mesi di Massa, unico caso in Italia di malformazione del gene di WWOX, una patologia che in tutto il mondo presentano solo altri 10 soggetti. A soli tre giorni di vita ha avuto la sua prima apnea; non respira da sola e non camminerà nè parlerà mai a causa di un ritardo dello sviluppo psicomotorio.



All'accorato appello della mamma Beatrcie non sono voluti mancare gli sportivi viareggini delle Vecchie Glorie del Varignano e Marco Polo nel segno del ricordo dei vecchi amici scomparsi e così l'8 gennaio scorso hanno deciso di disputare una partita fra l'altro terminata 1-1 e raccolto una importante cifra. Ma il tutto non si fermerà qui in cantiere un'altra importante iniziativa legata all'XI° edizione del Torneo dei Quartieri Versiliesi Per Non Dimenticare manifestazione calcistica legata al mese della memoria della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009 infatti gli organizzatori Mondocalcio Versilia, Uisp, Il Mondo Che Vorrei stanno mettendo a punto un'incontro con la mamma di Micol per definire il possibile accordo.