Il Liceo scientifico Marconi stravince a 'Un pugno di libri'

sabato, 25 gennaio 2020, 19:43

di vinicia tesconi

Quarantanove a cinque: superiorità schiacciante della classe quinta B del liceo scientifico Marconi di Carrara su una classe del liceo classico Giuseppe Garibaldi di Castrovillari in provincia di Cosenza nella seconda puntata della nuova serie della trasmissione "Per un pugno di libri", andata in onda oggi alle 18 su Rai 3 con la conduzione di Geppi Cucciari.

I ragazzi dello scientifico di Carrara hanno mostrato una grande preparazione sul tema della puntata che, data la ricorrenza ormai imminente, era dedicato al giorno della memoria. Alle due classi che si sono sfidate oggi, era stato chiesto di leggere le "Storie naturali" di Primo Levi:una raccolta di quindici racconti di carattere scientifico e fantascientifico pubblicata nel 1966 che rivelano la grandezza di Primo Levi narratore e non solo biografo di se stesso. Accanto a Geppi Cucciari, che ha aperto la trasmissione con la suggestiva lettura della poesia"Se questo è un uomo", nello studio della Rai di via Teulada a Milano, c'era anche il professor Piero Dorfles che si è addentrato nella spiegazione della figura e dell'opera di Primo Levi. La puntata andata in onda oggi è stata registrata lo scorso martedì ma ai ragazzi e alle due insegnanti che li hanno accompagnati, Giovanna Bernardini e Alessandra Canali, è stata imposta la massima segretezza sul risultato della sfida fino alla messa in onda di oggi. Secondo l'uso della trasmissione i ragazzi dello scientifico Marconi hanno vinto diversi libri, ma l'ottimo punteggio conseguito li ha collocati in una buona posizione per accedere alla finale a cui arriveranno le squadra che hanno raggiunto il punteggio più alto. Grande soddisfazione per i ragazzi e per i docenti del liceo Marconi che riconferma la sua tradizione di eccellenza nella preparazione dei propri alunni.