In arrivo la quarta edizione della "Biennale dell'acquerello e del disegno"

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:38

di rossella barattini

Verrà inaugurata domenica 2 febbraio la quarta edizione della "Biennale dell'acquerello e del disegno", promossa dall'associazione culturale "Percorsi d'Arte", in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Massa. La mostra si terrà al Palazzo Ducale di Massa, vedrà protagonisti artisti e maestri nell'acquerello e nel disegno classico, per la durata di un intero mese.

"È un appuntamento che si ripete, con grande successo. Siamo molto contenti di ospitare nuovamente nelle sale di Palazzo Ducale questa mostra – dichiara l'assessore del comune di Massa, Veronica Ravagli – l'oggetto della mostra saranno tecniche classiche e questo ci permetterà di fare un percorso artistico variegato grazie alle mostre in programma di Palazzo Ducale".

L' iniziativa ha avuto inizio nel 2013 a Modena al Castello di Levizzano, è stata visionata a Roma alla Galleria Agostiniana, e soltanto in un secondo momento si è fermata a Palazzo Ducale nel comune di Massa, dove ha avuto un notevole successo. Infatti grazie ai risultati ottenuti, sono state presentate altre edizioni.

"La mostra è molto interessante - racconta Marco Gianfranceschi, curatore dell'esposizione - Il disegno e l'acquerello sono le forme d'arte espressive più antiche che l'umanità abbia mai individuato per esprimere concetti artistici. La tecnica serve all'artista visivo per mostrare il proprio pensiero interiore. L'arte contemporanea deve per forza fare riferimento a queste basi tradizionali".

Questo tipo di attività è molto rara e in controtendenza con le tipologie di mostre artistiche degli ultimi tempi, ciò che viene proposto pertanto è un percorso formativo artistico assolutamente da non perdere. La mostra potrà quindi fornire un'esperienza culturale unica, basata sulla qualità e varietà artistica, con artisti accuratamente selezionati, sia italiani che stranieri, per aprire l'esposizione ad un panorama ancora più ampio.

"La manifestazione quest'anno si diversifica dagli anni precedenti, anche grazie ad un rapporto di collaborazione con un gruppo cinese. – racconta Claudio Giannini, presidente dell'associazione - Abbiamo deciso di dare spazio ad un numero cospicuo di artisti e per la prima volta abbiamo degli artisti stranieri, per aprire il futuro della mostra: vorremmo lasciare Massa come sede italiana permanente della mostra, e farla girare per il mondo".

La mostra verrà inaugurata domenica 2 febbraio a partire dalle ore 17.00.