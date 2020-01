Cronaca



In piazza per le scuole e, soprattutto, senza bandiere politiche e senza sardine

venerdì, 17 gennaio 2020, 15:37

di rossella barattini

Chiedono a gran voce una scuola sicura, un luogo accogliente in cui possano apprendere e vivere serenamente, chiedono di riavere il loro futuro.

Le richieste dei ragazzi delle scuole di Massa-Carrara che si sono presentati questa mattina in piazza Garibaldi, sembrano ovvietà: un luogo sicuro in cui poter imparare per il bene del proprio futuro. Quella che si presenta davanti ai nostri occhi però è una situazione di totale disagio da parte di studenti, genitori e insegnanti che ogni giorno entrano in scuole non affidabili e piene di problemi.

Questa mattina erano circa un migliaio gli studenti, gli insegnanti e i genitori presenti alla protesta che si è svolta per le vie del centro città. Rappresentanti di quasi tutte le scuole del territorio, ma qualcuno anche dalla Lunigiana. Giorgio Rossi, ad esempio arrivato da Villafranca, ha protestato con i ragazzi, in rappresentanza della sua scuola perché i problemi riguardanti l'edilizia scolastica sono presenti un po' dappertutto.

La protesta, pacifica e molto partecipata, è stata pensata e ideata dagli stessi studenti e dai comitati dei genitori.

Molti studenti manifestano un sentimento di sfiducia nei confronti dell'edilizia scolastica: "Eravamo accanto alla classe che è crollata e ci siamo molto spaventati – ci raccontano alcuni ragazzi - Non volevamo più rientrare. Sono stati fatti i lavori, ma non ci sentiamo sicuri al cento per cento".

Sofia Tabarrani, la rappresentante di istituto del liceo Pascoli, ribadisce: "Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione per sensibilizzare all'argomento dell'edilizia scolastica". Lo scopo, pertanto, è quello di far arrivare il messaggio a chi di dovere, senza avere bisogno di alcun appoggio politico.

"Le manifestazioni che faremo sono tutte apolitiche – ribadiscono i ragazzi – Le sardine volevano appoggiarci, ma lo possono fare come liberi cittadini. Non veniamo a scuola per fare politica".

In prima fila, ad appoggiare la protesta, anche il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, che al termine della manifestazione ha invitato i rappresentanti di istituto e dei genitori a fare una riflessione nelle sale della provincia.

In questa occasione, la rappresentante di istituto dell'alberghiero, Noemi Stefanelli, ha deciso di condividere con i presenti questo pensiero:

"Ormai è risaputo che nelle scuole ci sono tantissimi problemi (soffitti che cadono, palestre e laboratori che non esistono...), noi ragazzi siamo qui oggi perché cerchiamo delle risposte e pretendiamo delle soluzioni. Tutti danno colpa alla burocrazia, ma noi siamo dell'idea che la scuola abbia bisogno di un programma di manutenzione perenne. Non possiamo permetterci di arrivare a una situazione di degenero come è successo nell'ultimo periodo. I ragazzi e i docenti hanno bisogno di sicurezza e della consapevolezza che non rischiano di rimanere sotto le pietre delle scuole che ormai sono in decadenza. È importante capire che le emergenze devono essere l'eccezione e non la regola".