Indagine “Market Motta”: in carcere quattro spacciatori marocchini

giovedì, 30 gennaio 2020, 15:46

Nella mattinata di martedì 28 gennaio, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Massa Carrara hanno dato esecuzione alla fase conclusiva dell’indagine denominata “Market Motta”.



L’inchiesta è scaturita dall’assidua frequenza di consumatori abituali di stupefacenti nell’area della ex colonia Motta e si è svolta sotto la costante direzione del Sost. Proc. Dott.ssa Alessia Iacopini, della Procura di Massa. Gli accertamenti, avviati nel mese di marzo del 2019, hanno consentito di appurare che i clienti erano soliti contattare soggetti di origine marocchina. In particolare, è stato riscontrato, già nelle fasi iniziali delle indagini, che i luoghi fissati per la ricezione delle dosi erano rappresentati da varchi realizzati lungo le recinzioni dell’area di viale delle Pinete e del lungomare di ponente, ove insistono colonie abbandonate, divenute un vero e proprio “supermarket” della droga. Qui gli spacciatori, favoriti nelle loro attività illecite dai numerosi nascondigli offerti dai ruderi e dalla boscaglia, si sentivano al sicuro ed in grado di avvistare per tempo, attraverso vedette, eventuali pattuglie delle forze dell’ordine. Le indagini tecniche, indispensabili per riuscire a penetrare nella rete dei contatti e per seguire i movimenti degli indagati, hanno rivelato l’esistenza di una struttura criminale ben organizzata, in grado di garantire l’operatività del “market” 24 ore su 24, peraltro a fronte di una domanda sempre alta e continua di dosi di droga, in particolare cocaina Gli stessi rifornimenti degli spacciatori avvenivano sfruttando il “fortino” costituito dai ruderi.



Ai consumatori era consentito soltanto di avvicinarsi alla recinzione perimetrale. In questo modo veniva ostacolata la possibilità di intervenire in flagranza di reato. Le conversazioni intercettate nel frattempo, affiancate da ripetute attività di osservazione e pedinamento, hanno portato all’individuazione di quattro soggetti con maggiori capacità operative e decisionali, nei cui confronti, atteso il pericolo di fuga e la constatata commissione di plurimi episodi di cessione di stupefacenti, il P.M. ha disposto l’emissione di un provvedimento urgente di fermo di indiziato di delitto, anticipando così la cattura e l’interruzione dell’illecita attività in atto.



Per l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi, in relazione alle caratteristiche dei luoghi e alla capacità degli indagati di sfruttare i numerosi nascondigli, è stato necessario predisporre un articolato dispositivo di intervento, in grado di circondare l’intera area. L’osservazione dall’alto è stata assicurata dall’impiego di un elicottero della Sezione Aerea di Pisa. 50 finanzieri, appartenenti ai comandi della Provincia di Massa e ad aliquote di rinforzo specializzate dei reparti Anti Terrorismo e Pronto Impiego dei Comandi Provinciali di Livorno, Pisa e Prato, hanno realizzato un’adeguata cornice di sicurezza. Sono state impiegate anche tre unità cinofile antidroga. L’area è stata, così, completamente isolata grazie anche al prezioso ausilio di pattuglie messe a disposizione dal Comandante della Polizia Municipale di Massa.



Il rastrellamento dei luoghi ha consentito l’individuazione di diversi ricoveri di fortuna, abbandonati da poco, e di uno dei catturati, A.T. marocchino di 30 anni, provvisto di permesso di soggiorno rilasciato da autorità spagnole, irregolarmente circolante sul territorio nazionale, che si era nascosto in un sottoscala il cui accesso era stato accuratamente celato alla vista da un ammasso di rifiuti e da una grata. Le ricerche sono proseguite per tutta la mattinata del 28 gennaio e, una volta accertato che gli altri indagati da ricercare non si trovassero più nell’area dell’ex colonia, gli investigatori hanno rivolto la loro attenzione verso altri siti individuati nel corso delle indagini. E’ stato, così, rintracciato, nel tardo pomeriggio di martedì, un secondo trafficante, F.C. marocchino di 25 anni, con documento di soggiorno spagnolo, che aveva trovato temporaneo alloggio in uno stabile ubicato nella zona del lungomare di levante, all’altezza di viale Roma. Mancando all’appello ancora due responsabili, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno intensificato le perlustrazioni e analizzato nuovamente tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini, nell’intento di non trascurare neanche il minimo dettaglio.



A tradire il terzo responsabile è stata la volontà di continuare l’attività di spaccio, tornando nei luoghi già battuti nonostante la situazione di allerta divenuta ormai nota in ambito locale. Infatti, nel pomeriggio di mercoledì, i finanzieri, captando i segnali dell’ennesima cessione, sono piombati nuovamente nell’area della ex colonia, riuscendo a cogliere di sorpresa ed arrestare K.C. marocchino di 30 anni. La quarta e ultima cattura è stata effettuata nella notte tra mercoledì e giovedì, rintracciando Y.C., marocchino di 22 anni, regolarmente circolante in area Schengen con documenti spagnoli senza fissa dimora. Il più giovane ma, di fatto, capo del gruppo, era in un’abitazione di Carrara i cui proprietari lo hanno ospitato in circostanze da approfondire ad opera degli inquirenti. Dopo i primi tre arresti, l’ultimo fermato, sentendosi braccato, era in procinto di lasciare il territorio nazionale diretto verso la Spagna. Le operazioni di ricerca di questi ultimi giorni hanno portato al rinvenimento e sequestro di 15 grammi di cocaina, di due bilancini, di 1.690 euro ritenuti provento di spaccio e di apparati informatici, presumibilmente ceduti a titolo di pegno dai consumatori.



E’ stato appurato che il prezzo medio della cocaina, praticato dagli spacciatori, oscillava tra gli 80 e i 100 euro al grammo. Nel corso delle indagini sono stati individuati più di 700 diversi soggetti assuntori che si rifornivano abitualmente presso la Colonia Motta. Il linguaggio utilizzato dagli spacciatori e dai clienti, come desunto dalle intercettazioni telefoniche, oltre ad essere naturalmente criptico, attraverso il ricorso a termini ben precisi (“birre”, “sassi”, “ragazze” “sigarette”, “sono solo”, “siamo in due”, ecc.), consentiva di concordare dettagliatamente le quantità e le dosi oggetto di scambio. In alcuni casi sono state offerte anche prestazioni sessuali ai quattro marocchini in cambio di dosi di stupefacente. Il gruppo criminale era in grado di spacciare, mediamente, circa 60 dosi di cocaina al giorno avendo, quindi, una disponibilità mensile, all’interno della stessa colonia, di oltre 1kg di stupefacente equivalente ad un guadagno medio di oltre 1500 euro al giorno. I quattro marocchini, dopo gli adempimenti di rito, sono stati condotti presso il carcere di Massa a disposizione dell’A.G..