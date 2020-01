Cronaca



Ladri in una casa deserta in via Carriona

domenica, 5 gennaio 2020, 13:53

di vinicia tesconi e fausto gasparotti

I proprietari sono partiti da pochi giorni, dopo aver trascorso a Carrara le vacanze natalizie, e la loro abitazione, sita al civico 76 di via Carriona è già stata visitata da dei malviventi.

A fare la sgradita scoperta sono stati, stamani, i figli della coppia proprietaria della casa che facendo un normale giro di controllo hanno notato che una piccola finestra era stata forzata. Entrati subito all'interno hanno trovato la casa messa completamente a soqquadro dai ladri e quindi hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Al momento non è ancora stato chiarito l'eventuale bottino raccolto dai ladri ma sono in corso le indagini per risalire all'identità dei malviventi.