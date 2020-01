L’Alpinismo Lento invitato a Carrara Fiere al Salone del Turismo

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:10

Il monitoraggio dello stato ambientale dei corpi idrici, compito istituzionale di ARPAT, è sviluppato sia come strumento per la pianificazione delle risorse sia come modo per verificare l'efficacia delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque)

giovedì, 30 gennaio 2020, 15:46

Nella mattinata di martedì 28 gennaio, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Massa Carrara hanno dato esecuzione alla fase conclusiva dell’indagine denominata “Market Motta”

mercoledì, 29 gennaio 2020, 22:43

L'ha preso in pieno e non gli ha lasciato scampo. È morto oggi sulla A22, l'autostrada del Brennero, Renée Bartelloni, un operaio di 37 anni originario di Marina di Massa. A travolgerlo mentre stava eseguendo lavori in un cantiere stradale sulla corsia di emergenza è stato un camionista di 34...

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:41

Spettacolare incidente sulla via Aurelia da Baudoni. Coinvolte due auto e due biciclette. Sette persone ferite tra cui due bambini, fortunatamente in modo lieve. Sul posto quattro ambulanze del 118

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:45

Torna nel centro di Massa la Marcia Interreligiosa della Pace, giunta alla sua quinta edizione, dopo la trasferta oltre Foce dello scorso anno che fu penalizzata dalla pioggia incessante. A presentare il tema dell’edizione 2020 sono stati gli organizzatori, cioè i rappresentanti delle principali comunità religiose presenti sul territorio locale

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:38

Verrà inaugurata domenica 2 febbraio la quarta edizione della "Biennale dell'acquerello e del disegno", promossa dall'associazione culturale "Percorsi d'Arte", in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Massa