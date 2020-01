Cronaca



Lavori in corso per risolvere le criticità sulle sorgenti di Bedizzano

venerdì, 31 gennaio 2020, 15:12

A seguito della nota con cui Gaia Spa ha informato che lunedì prossimo 3 febbraio saranno effettuati lavori sulla rete principale dell'acquedotto che la frazione di Bedizzano, l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti fa sapere che questo intervento è propedeutico alle opere annunciate nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale e dal gestore nell’ambito delle iniziative necessarie a risolvere le criticità che ciclicamente interessano le sorgenti del paese, rendendo inutilizzabile l’acqua erogata dal pubblico acquedotto con i conseguenti disagi per i residenti.



«Su nostra sollecitazione Gaia ha anticipato una serie di opere inizialmente previste fra alcuni anni: la novità è che sono già in corso gli interventi volti a ottimizzare la gestione dell’acqua che sgorga dalle quattro sorgenti situate nei pressi del paese e che alimentano anche Codena e Bergiola. Come abbiamo detto, in questo modo, in caso di criticità su una di esse, le altre tre riusciranno a soddisfare comunque anche le necessità di Bedizzano senza privare il paese dell’approvvigionamento. La sospensione dell’erogazione di lunedì si rende necessaria per poter eseguire gli interventi di razionalizzazione della distribuzione dell’acqua all’interno della frazione. Contestualmente verrà data risposta anche alle richieste dei residenti della zona più alta del paese, ai quali sarà garantita maggior pressione direttamente dalla rete e che per questo potranno fare a meno delle autoclavi private» ha spiegato Scaletti.



Lunedì quindi dalle ore 08:00 alle ore 13:30, e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nelle seguenti strade in località Bedizzano: Via Duccio Galimberti, P.zza Padre Ignazio Rossi, Via Tarnone, Via Alberico Cybo, Via Quattro Canti, Via Carlo Pisacane, P.zza della Costituzione, Via Martiri di Belfiore, Via Anna Frank, Via IV Novembre, località al Colle, P.zza Bonuccelli. Saranno utenti circa 250 utenti. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l'acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La Società si scusa per il disagio.