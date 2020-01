Cronaca



Mammografia mobile, De Pasquale: "Migliora la prevenzione e aumentare l’afflusso al Monoblocco"

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:02

In occasione dell’avvio (oggi, lunedì 20 gennaio), del servizio mammografico incrementale, che sarà attivo fino al 14 febbraio al Centro Polispecialistico Achille, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale insieme al dottor Luigi Filippini, coordinatore sanitario della Zona Apuane, ho fatto visita mezzo mobile dove vengono effettuati gli esami. L’attività viene effettuata sotto la guida della dottoressa Cristina Nicolai, responsabile del programma di screening per il carcinoma della mammella. Secondo i dati forniti dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, questa iniziativa permetterà di effettuare 1500 esami in più nell’arco di quattro settimane: «Si tratta di un servizio importante – ha dichiarato il primo cittadino – perché porta significativi benefici all’azione di prevenzione e dunque alla salute delle pazienti, e che contribuirà alla riduzione delle liste di attesa. L’arrivo del mezzo mobile dotato di mammografo è inoltre l’occasione per riattivare alcuni spazi del Monoblocco da tempo in disuso e di aumentare l’afflusso di utenti presso l’ex ospedale. Questa iniziativa dunque, sebbene temporanea, va nella direzione indicata dalla mia amministrazione di continuare il percorso di rivitalizzazione del Centro Polispecialistico che deve essere potenziato e ulteriormente arricchito». De Pasquale ha colto quindi l’occasione di confermare il suo impegno «nel portare avanti il confronto con l’amministrazione regionale in merito agli interventi di miglioramento sismico e ristrutturazione che devono essere effettuati sull’edificio. La sanità e i cittadini – ha concluso il sindaco - non possono più attendere».