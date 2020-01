Cronaca



"Occhio alla vista", Cimino (Nausicaa Spa) interviene alla Fondazione Marmo

lunedì, 27 gennaio 2020, 20:15

L'intervento del presidente di Nausicaa Spa, Luca Cimino, durante la conferenza stampa della Fondazione Marmo sul progetto "Occhio alla vista".



"Nausicaa oggi è un'azienda che ha programmi e che guarda al futuro con progetti innovativi. Con la Fondazione Marmo ci siamo visti la scorsa settimana per discutere di un progetto che coniugasse sport, rispetto ambientale e tutela del territorio. Oggi parliamo di salute e prevenzione, argomenti sui quali lo sguardo di Nausicaa è sempre molto attento così come lo sono tutti i temi che toccano i nostri servizi. La nostra mission è quella di recuperare la fiducia del cittadino mostrando che anche i servizi pubblici possono essere di qualità e la campagna di prevenzione "Occhio alla vista" ne è una prova tangibile. I dati raccolti fino a oggi ci confermano la soddisfazione da parte degli utenti e di chi si è adoperato affinché questo grande risultato divenisse realtà. Pertanto posso dire fin da oggi, a progetto ancora in corso, che l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Il percorso terminerà nel mese di marzo con due giornate presso la casa di riposo "Regina Elena" di Carrara. Altra testimonianza della bontà del progetto è rappresentata dagli attestati di stima arrivatici dagli ambienti universitari come l'Università Tor Vergata di Roma e il Cnr di Pisa con i quali stiamo programmando nuovi eventi che riguarderanno anche la salute dei più piccoli. Su questa linea auspico una fattiva collaborazione futura con Asl e Fondazione Marmo proprio ripartendo dall'esperienza di "Occhio alla vista" che ha scavalcato i confini comunali di Carrara, coinvolgendo anche i comuni di Massa e Fivizzano con un importante impegno di risorse umane ed economiche. Ringrazio quindi Asl, Fondazione Marmo, il nostro personale e il dottor Riccardo Pollina, consigliere di amministrazione di Nausicaa e motore di questo progetto".