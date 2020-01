Cronaca



Piano Integrato di Salute (PIS): a Massa un passo in avanti nella partecipazione

sabato, 18 gennaio 2020, 16:15

Il processo di partecipazione per la stesura del nuovo PIS (Piano Integrato di Salute) della Zona Apuana è partito oggi (18 gennaio) nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa.

La Zona Apuana dell’Azienda USL Toscana nord ovest, i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso e tutti i soggetti del territorio interessati si sono infatti impegnati a trasformare un documento programmatorio e di pianificazione regionale in uno strumento zonale in grado di declinare, argomento per argomento, le tematiche che si sono sviluppate sulla carta per farle calare nella realtà locale di chi vive nel quotidiano l’impatto con i bisogni assistenziali.

Troppe le asimmetrie di conoscenza, la diversificazione delle richieste, l’impatto sociale che spesso allontanano anche gli amministratori tra loro, quando invece, l’obiettivo è comune: amministrare al meglio il denaro pubblico e trasformarlo in servizi per il cittadino.

Stamani tutti questi soggetti si sono seduti intorno ad un tavolo per confrontarsi, migliorare, tradurre i bisogni in punti fermi. Non più quindi progetti calati dall’alto, ma condivisi con chi li vive giornalmente.

“E' un lavoro di squadra impegnativo – commenta Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuana – che obbliga le istituzioni a prendere decisioni comuni, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle competenze ma che ha un unico obiettivo: rendere più facili ed adeguati i servizi ai cittadini fragili”. E' solo l’inizio, ma il lavoro è partito e questa è la direzione giusta da intraprendere: senza la conoscenza e la consapevolezza delle necessità e dei bisogni non si può pianificare un’azione amministrativa e socio-assistenziale corretta”.

Il PIS è lo strumento di programmazione pluriennale della zona socio-sanitaria delle Apuane, finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua qualità di vita.

Discende dal PSSIR della Regione Toscana e, per la sua elaborazione, è previsto un percorso partecipativo con vari soggetti del territorio: oltre agli enti pubblici interessati, cittadini singoli o organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperazione sociale, terzo settore. Per questo percorso la Conferenza dei Sindaci ha approvato 7 macro argomenti che oggi (18 gennaio) sono stati oggetto di altrettanti tavoli tematici:

violenza di genere: prevenzione e contrasto alla violenza di genere; misure di inclusione sociale e lotta alla povertà; disabilità. Centralità della persona con disabilità verso l'autonomia e percorsi di vita; dai bambini agli adolescenti: nuovi modelli di prevenzione e accoglienza; salute mentale e dipendenze: le nuove cronicità; ambiente salute e territorio; stili di vita positivi, supporto all'auto cura e palliazione nella cronicità.