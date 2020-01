Cronaca



Provincia e Regione unite per il rifacimento dell'istituto alberghiero

lunedì, 13 gennaio 2020, 15:41

di rossella barattini

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo dell'assessore regionale all'istruzione, Cristina Grieco, all'istituto alberghiero Giuseppe Minuto e al liceo Pascoli. L'assessore è stata accompagnata dal presidente della provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti che, in seguito ai sopralluoghi, ha ribadito quanto sia critico il momento per quel che riguarda le problematiche dell'edilizia scolastica: "Ringrazio l'assessore che ha risposto immediatamente al momento critico per quanto riguarda le scuole della provincia di Massa Carrara. La provincia, anche con i modesti mezzi a disposizione, ha provveduto per risolvere alcune emergenze contingenti. Al Pascoli i lavori stanno terminando e all'alberghiero stanno procedendo."

L'assessore Grieco ha aggiunto: "La Regione non ha competenze nei termini di edilizia scolastica, ma Regione Toscana va al di là delle competenze specifiche e prevede un fondo per gli interventi urgenti di circa tre milioni di euro all'anno."

Pertanto, il fondo regionale non può risolvere le problematiche riscontrate, ma, grazie ai piani triennali di edilizia scolastica, sono stati stanziati 18 milioni di euro che serviranno non solo per l'istituto Minuto e per il Pascoli, ma anche per altri istituti della provincia.

L'assessore, in visita all'alberghiero, ha dichiarato: "Posso dire, con grandissima soddisfazione, che abbiamo i finanziamenti, 10 milioni e 600 mila euro per far partire l'intervento risolutivo su questa struttura. Abbiamo la certezza che in tempi rapidissimi, la provincia potrà davvero avviare il bando per assegnare i lavori."

"La prospettiva è estremamente positiva - è, poi, intervenuta la dirigente scolastica dell'alberghiero, Maria Ramunno: "Probabilmente avremo bisogno di ritrovare i giusti equilibri per arrivare in fondo a questo anno scolastico che ha ancora qualche difficoltà. Avremo necessità di mettere a fuoco qualche situazione. L'altra preoccupazione è che dovremo trovare il modo di affrontare tutti insieme, sono i turni intermedi, cosa succederà quindi alla scuola durante il periodo dei lavori."

Lorenzetti ha concluso chiedendo impegno anche da parte anche del Comune di Massa, per trovare una soluzione alternativa di collocamento per i ragazzi dell'alberghiero durante il periodo di rifacimento della scuola.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il consigliere provinciale Stefano Alberti e i consiglieri comunali Antonio Cofrancesco e Cristiano Bottici.