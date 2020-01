Raccolta porta a porta, il calendario del primo trimestre 2020

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:03

Questa mattina gli alunni dell'istituto alberghiero G.Minuto si sono incontrati in piazza Aranci alle 9.30, proprio davanti alla sede della provincia di Massa-Carrara. Con la loro protesta pacifica, i ragazzi hanno chiesto che venissero date risposte in merito ai lavori di ripristino della struttura che ad oggi presenta molti problemi

martedì, 7 gennaio 2020, 21:52

Carrara avrà una strada dedicata a Charles Dickens: il comune ha dato il patrocinio all’inziativa della Dickens Fellowship di Carrara

martedì, 7 gennaio 2020, 16:41

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT torna a Marina di Carrara con 30 visite dermatologiche gratuite, grazie all’impegno profuso dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara e Lucca nell’attività di raccolta fondi e grazie a tutti i sostenitori sul territorio

martedì, 7 gennaio 2020, 14:31

Lo ha tradito l’agitazione palesata alla vista degli agenti di polizia e il tentativo di evitare i normali controlli previsti nel programma del contrasto allo spaccio di stupefacenti messo in atto dalla Squadra Volante della Questura di Massa

martedì, 7 gennaio 2020, 14:03

Bruttissimo rientro a scuola per una classe del liceo Pascoli di Massa: stamani, mentre i ragazzi erano in classe, una larga porzione di intonaco si è staccata dal soffitto ed caduta a terra. L'aula si è riempita di detriti e calcinacci, alcuni anche di dimensioni consistenti, ma, per fortuna, nessun...

lunedì, 6 gennaio 2020, 20:32

Nelle terre di Rocchetta di Vara, ove si sviluppa la cultura agricola connessa con i grani antichi e la castanicoltura, mentre cresce la collaborazione tra il Comune e l’associazione Mangia Trekking, aumentano le proposte di Alpinismo Lento