Cronaca



Radiologia senologica del Monoblocco all’avanguardia: per un mese sarà disponibile la mammografia digitale Atno

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:23

E’ partita stamani al Centro polispecialistico Achille Sicari di Carrara, la sperimentazione, che durerà quattro settimane, del mammografo mobile messo a disposizione dalla Direzione ATNO. Si tratta di un mammografo digitale di ultima generazione, utilizzato da medici che hanno un'esperienza decennale nella lettura della mammografia. Il percorso avviato stamani al Monoblocco è l’ennesima riconferma del livello tecnico e diagnostico fortemente all’avanguardia e dell’eccellente capacità di accoglienza delle pazienti del reparto di radiologia senologica di Carrara diretto dalla dottoressa Chiara Iacconi.

L'utilizzo del mezzo mobile è stato deciso per aumentare la partecipazione delle donne nella fasce di età che competono allo screening. La sinergia tra esperienza locale e questa novità diagnostica sarà sicuramente un fatto positivo per aumentare l'estensione della proposta di screening e per una maggiore offerta di salute per le donne. La fascia di età interessata, oltre a quella tra i 50-69 anni, è ampliata all'età compresa tra i 45-49 anni e 70-74 anni secondo le caratteristiche definite dalla delibera regionale che prevede il raggiungimento di tale obiettivo nell'arco di cinque anni. Il mezzo mobile effettuerà circa 1500 mammografie in quattro settimane e le donne sono state invitate tramite telefonata o lettera.

Non ha nascosto la soddisfazione, Roberta Crudeli, presidente del Volto della Speranza, unica associazione accreditata nel percorso della Bresat Unit di Massa Carrara, e consigliera comunale del Pd: “Sono contenta di questa iniziativa che va incontro alle donne della nostra provincia e amplia la prevenzione per quanto riguarda il tumore della mammella. – ha detto la Crudeli - Come Associazione ci impegniamo a continuare il percorso di supporto alle pazienti e agli operatori sanitari.A tal proposito sollecitiamo l'implementazione dei macchinati necessari, in particolare dell'ecografo, strumento necessario e indispensabile per gli approfondimenti come già da tempo richiesto. Vogliamo ringraziare il Dottor Alessandro Cosimi Responsabile U.O. Screening ATNO, la dottoressa Cristina Nicolai Responsabile dello Screening di Massa Carrara, la Dottoressa Chiara Iacconi Responsabile del Centro di Senologia Radiologica di Massa Carrara e responsabile ATNO del percorso di Risonanza magnetica mammaria.”.