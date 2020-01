Rfi: nelle stazioni di Carrara-Avenza, Borgo S.Lorenzo e S.Vincenzo nuovo servizio di assistenza alle persone disabili e a mobilità ridotta

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 20 gennaio 2020, 17:16

Dal 19 gennaio al 9 febbraio, sms e chiamate da rete fissa al numero solidale 45583 per salvare la vita ai bambini cardiopatici grazie alle missioni dei medici volontari italiani promosse dalla Fondazione Mission Bambini. #ilmiocuorebatteforte

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:23

E’ partita stamani al Centro polispecialistico Achille Sicari di Carrara, la sperimentazione, che durerà quattro settimane, del mammografo mobile messo a disposizione dalla Direzione ATNO. Si tratta di un mammografo digitale di ultima generazione, utilizzato da medici che hanno un'esperienza decennale nella lettura della mammografia

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:07

Un atto d’amore per la propria città ma anche un regalo per festeggiare un’occasione importante. Sì perché come è accaduto nei mesi scorsi, la sponsorizzazione di un intervento di restauro di una scultura del patrimonio cittadino può essere interpretato sia come un gesto di generosità verso la collettività ma anche...

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:02

In occasione dell’avvio, del servizio mammografico incrementale, che sarà attivo fino al 14 febbraio al Centro Polispecialistico Achille, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale insieme al dottor Luigi Filippini, coordinatore sanitario della Zona Apuane, ho fatto visita mezzo mobile dove vengono effettuati gli esami

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:59

Avis Zonale Massa-Carrara in occasione del nuovo anno, in collaborazione con Avis Toscana, ha consegnato delle magliette di salvataggio alle piscine comunali

sabato, 18 gennaio 2020, 18:15

I comitati pendolari Pisa-Lucca, Lucca-Aulla e Viareggio-Pistoia-Firenze si sono uniti e trasformati in associazione, ed in particolare in associazione di promozione sociale dei due comitati pendolari