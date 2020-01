Riaperta questa mattina la fontana di Canevara

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:35

Questa mattina è stata svolta la celebrazione da parte delle autorità, per nominare il tratto di strada di zona San Martino, che va da palazzo Caniparoli a via della Stazione, all'incrocio con piazza Lodovici, a Charles Dickens

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:25

In un momento di criticità per l’edilizia scolastica, l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani punta sulla sicurezza e investe per rendere le scuole a norma. Già nei mesi scorsi sono stati effettuati numerosi lavori di manutenzione in diversi edifici per andare a sanare problemi di infiltrazioni, riparazioni o più semplicemente per...

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:23

Continua senza sosta l’attività dei carabinieri del comando provinciale di Massa-Carrara finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo apuano

venerdì, 24 gennaio 2020, 09:13

A seguito della segnalazione da parte di alcuni abitanti della zona dei Ronchi, il capogruppo di maggioranza Ronchieri (Fi) si è recato in zona per verificare con attenzione lo stato dei luoghi accompagnato all’assessore ai lavori pubblici Marco Guidi

giovedì, 23 gennaio 2020, 19:57

E’ una data simbolo, il 27 gennaio 1945: il giorno in cui i carri armati dell’esercito sovietico entrarono nel campo di Auschwitz in Polonia e lo liberarono. E’ la data scelta universalmente per celebrare la Giornata della Memoria

giovedì, 23 gennaio 2020, 12:14

Sabato 25 gennaio alle ore 16 i docenti delle scuole della provincia di Massa Carrara, preoccupati per le condizioni in cui versano tutti gli edifici scolastici della provincia, per l’incolumità degli studenti e di tutto il personale e per le inevitabili ripercussioni sull’attività didattica, organizzano una Marcia per la scuola