Cronaca



Riparte il processo a Don Euro: convalidate tutte le testimonianze già rilasciate

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:43

di vinicia tesconi

Il tanto temuto: “Tutto sbagliato, tutto da rifare”, nel processo contro l’ex sacerdote Gianluca Morini, salito agli onori della cronaca col nomignolo di Don Euro, per fortuna è stato scampato.



L’udienza di inizio novembre, infatti, aveva stabilito che il processo dovesse ricominciare da capo a causa della defezione di uno dei giudici del collegio andata in maternità dopo aver assistito a diverse udienze ed aver ascoltato alcuni tra i testimoni chiave di tutta la vicenda. Invece, oggi pomeriggio, alla ripresa del processo, il giudice Ermanno De Mattia, ha confermato che nessuno dei testimoni che sono già passati dall’aula del tribunale di Massa per il caso Don Euro, non dovranno tornare per essere interrogati di nuovo. Il provvedimento nasce da una sentenza recentissima delle sezioni unite della cassazione di cui il tribunale di Massa ha preso atto e che non consente più il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale se non ci sono motivi validi per riascoltare i testimoni già stati escussi di fronte a un collegio a composizione diversa. Quindi nessuno dei testi già ascoltati dovrà tornare. Nella giornata di oggi sono stati ascoltati invece il signor Lorenzini, titolare dell’agenzia che forniva a Morini auto private, autisti e biglietti per viaggi e soggiorni di lusso e suor Maria Ausilia Favilla che firmò all’allora Don Morini un assegno di 500 euro per delle messe da morto fatte dire per non incorrere nelle fiamme dell’inferno paventate dal prete per convincere la suora a pagare l’elevato obolo. Dalla testimonianza di suor Favilla è emerso che l’assegno non è mai stato incassato perché la suora lo aveva intestato a “ Don Morini per le sante messe” e la banca ha logicamente rifiutato di corrispondere la cifra indicata.



Il processo è stato aggiornato al 5 febbraio alle 15,30. La cadenza ravvicinata delle udienze farebbe ben sperare per una sentenza in tempi rapidi.