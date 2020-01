Cronaca



Screening mammografico: unità mobile attiva dal 20 gennaio davanti al monoblocco di Carrara

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:06

La Regione Toscana ha deciso di estendere la platea delle donne da inserire all’interno dello screening mammografico. Se prima vi rientravano le donne dai 50 ai 69 anni, adesso vi devono rientrare, entro cinque anni, tutte le donne dai 45 ai 74.

Per ampliare fin da subito una quota importante del primo livello dello screening, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato, con una collaborazione esterna, il nuovo servizio di screening mobile che farà tappa in tutto il territorio aziendale. L’esecuzione degli esami è affidata a professionisti la cui qualità è certificata e garantita ai massimi livelli di esperienza così come le tecnologie utilizzate, che sono di ultima generazione.

Primo appuntamento è per lunedì prossimo, 20 gennaio, a Carrara, in via Monterosso, davanti al centro polispecialistico “Sicari” (il cosiddetto “monoblocco”), quando l’unità mobile inizierà ad effettuare le mammografie di primo livello, che interessano le donne che hanno richiesto l’esame al CUP e hanno le caratteristiche per essere inserite all’interno del percorso di prevenzione.

L’unità mobile sarà attiva a Carrara per quattro settimane, durante le quali si prevede realizzerà circa 1.500 esami. Alla fine della campagna, in tutto il territorio dell’Azienda saranno circa 10mila le mammografie effettuate.

Prevenire il tumore al seno è il primo passo per prendersi cura della propria salute di donna. Diagnosticare in tempo il carcinoma alla mammella femminile è fondamentale per curare questa forma di tumore, perché consente di intervenire tempestivamente e aumentare la possibilità di guarigione.