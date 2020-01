Sette feriti in un incidente sulla Aurelia

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 29 gennaio 2020, 22:43

L'ha preso in pieno e non gli ha lasciato scampo. È morto oggi sulla A22, l'autostrada del Brennero, Renée Bartelloni, un operaio di 37 anni originario di Marina di Massa. A travolgerlo mentre stava eseguendo lavori in un cantiere stradale sulla corsia di emergenza è stato un camionista di 34...

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:45

Torna nel centro di Massa la Marcia Interreligiosa della Pace, giunta alla sua quinta edizione, dopo la trasferta oltre Foce dello scorso anno che fu penalizzata dalla pioggia incessante. A presentare il tema dell’edizione 2020 sono stati gli organizzatori, cioè i rappresentanti delle principali comunità religiose presenti sul territorio locale

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:38

Verrà inaugurata domenica 2 febbraio la quarta edizione della "Biennale dell'acquerello e del disegno", promossa dall'associazione culturale "Percorsi d'Arte", in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Massa

martedì, 28 gennaio 2020, 18:46

E’ stato presentato stamani, in comune a Massa, il convegno didattico scientifico “ Catene di affetti:madri/padri, figli/figlie. Ieri e oggi” curato dall’associazione massese Scritture Femminile Memorie di Donne

martedì, 28 gennaio 2020, 15:11

Con spirito di giusta collaborazione, l’Ente Parco Regionale,il Comune di Porto Venere, el’associazione Mangia Trekking, continuano sulla Palmaria, le attività per garantire il monitoraggio, la manutenzione e la cura della rete sentieristica

martedì, 28 gennaio 2020, 14:25