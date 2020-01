Cronaca



Sopralluogo nella zona dei Ronchi da parte del consigliere Ronchieri e dell’assessore Guidi

venerdì, 24 gennaio 2020, 09:13

A seguito della segnalazione da parte di alcuni abitanti della zona dei Ronchi, il capogruppo di maggioranza Ronchieri (Fi) si è recato in zona per verificare con attenzione lo stato dei luoghi accompagnato all’assessore ai lavori pubblici Marco Guidi.



"Come da anni viene segnalato - dichiara -, le strade interne dei Ronchi versano in una condizione di totale abbandono, e in alcuni tratti il manto stradale è completamente dissestato tanto da diventare fortemente pericoloso per la circolazione.



Le strade nelle quali prestare maggiore attenzione sono via delle Macchie e via dei Fichi, ma anche via Livorno e via degli Ontani prestano numerose criticità.



La situazione è stata prontamente segnalata agli Uffici che hanno rassicurato che, dopo anni di incuria, i lavori per il rifacimento del manto stradale partiranno a breve.



Il consigliere Ronchieri, a fronte delle rassicurazioni e stante l’urgenza di intervenire entro tempi rapidi, si è impegnato con gli abitanti di monitorare l’andamento dei lavori e di informali degli sviluppi.



Il ringraziamento - conclude Ronchieri - va agli abitanti dei Ronchi che hanno sopportato con non poche difficoltà la totale dimenticanza da parte delle passate amministrazioni.



Per me e per questa amministrazione i Ronchi sono centrali e non solo periferia, infatti ringrazio il Sindaco Persiani e all’Assessore Guidi che si sono prontamente attivati nel trovare una soluzione entro tempi rapidi.