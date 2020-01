Cronaca



Taglio del nastro a "Vita all'Aria Aperta"

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:03

Inaugurato questa mattina il Salone "Vita all'Aria Aperta" : al taglio del nastro l'Assessore alla Cultura del Comune di Carrara Federica Forti, l'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Montignoso Eleonora Petracci, il Consigliere Regionale Giacomo Bugliani e il Presidente IMM_CarraraFiere Fabio Felici.

La manifestazione conta quest'anno 116 espositori distribuiti su un'area, fra interno ed esterno, di circa 20.000 mq. per le tre macroaree della 18° TOUR.it, l'ormai "storica" fiera del camper che presenta 10.000 mq di camper nuovi e usati e accessoristica dedicata (oltre ad una parte di piccola nautica) a cui si affiancano la 4° edizione di TOURismo in Libertà con proposte turistiche per la valorizzazione dei territori e la nuova sezione Trek&Ways, dedicata al crescente settore dei Cammini nazionali e internazionali.

Concluso il classico giro inaugurale si è svolta la conferenza stampa di apertura, coordinata dal Presidente Fabio Felici, alla presenza di: Marco Tani Presidente Assocamp Toscana, Luigi Boschetti, Presidente Promocamp, Federica Forti, Assessore alla Cultura del Comune di Carrara, Andrea Cella Vicesindaco di Massa, Eleonora Petracci Assessore del Comune di Montignoso e il Consigliere Regionale Giacomo Bugliani.

In apertura di conferenza il Presidente Fabio Felici, dopo i ringraziamenti di rito, ha evidenziato come il ventaglio di opportunità offerto ai visitatori di Vita all'Aria Aperta sia sempre più ampio: "Quest'anno la manifestazione affianca alla 18° TOUR.it i Saloni TOURismo in Libertà, alla quarta edizione, e il nuovo format Trek&Ways, un grande luogo di aggregazione dei principali cammini nazionali e internazionali che proporrà un ricco calendario di incontri a tema e numerose attività outdoor per grandi e piccoli. In risposta al crescente interesse per le attività all'aperto di chi sceglie uno stile di vita sano ed ecosostenibile abbiamo attivato collaborazioni e sinergie importanti e di grande interesse, arricchendo ulteriormente l'Agorà Speciale Cammini che, reduce del successo della scorsa edizione, riproporrà temi legati al cammino e all'offerta turistica territoriale, con ospiti d'eccezione."

Ha poi preso la parola Luigi Boschetti, dichiarando la propria soddisfazione per aver visto in fiera, diversamente dall'edizione precedente, una buona visitazione, che nasce dalla collaborazione fra le varie associazioni, una esposizione più ricca, con più camper e più aziende di vari settori, ma soprattutto un rinnovato entusiasmo auspicio per la visibilità e lo sviluppo del settore. Anche Marco Tani, Presidente Assocamp Toscana, ha posto l'accento sul confronto rispetto all'edizione 2019, fortemente ridotta per la mancanza di adeguati accordi e sinergie utili che invece sono state attivate positivamente quest'anno portando alla realizzazione di un evento positivo sia per il settore camper che per i produttori di accessoristica dedicata: "Il nostro Paese soffre di un eccesso di campanilismo in ogni ambito, questo va superato a beneficio di tutto il settore e dei camperisti, tenendo anche in considerazione che stiamo parlando di un tipo di turismo ecosostenibile. Questa edizione deve essere quella del rilancio."

Fabio Felici ha ricordato la volontà di lavorare con l'Amministrazione Comunale per la creazione sul territorio di aree attrezzate per i camperisti, mettendo anche a disposizione a questo scopo parte degli ampi parcheggi della Fiera.

Per Federica Forti "Entusiasmo è la parola chiave, un parola di cui si abusa ma che ha un significato prezioso; è l'entusiasmo quello che contraddistingue la creazione dell'Ambito Riviera Apuana, un unico ambito turistico per i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso che si sono riuniti per rilanciare, migliorare e strutturare al meglio l'offerta turistica che va promossa anche a livello extra territoriale attraverso la partecipazione ad eventi fieristici, come in questo caso. Lo stesso entusiasmo lo registro nell'organizzazione di questo evento e del ricchissimo calendario di incontri ed eventi predisposto da IMM_Carrarafiere, che favorisce grandemente la conoscenza del nostro territorio, anche in virtù delle sinergie fra pubblico e privato: se guardiamo tutti nella stessa direzione possiamo far muovere le cose in senso positivo. Un grazie a tutta la regia del sistema fieristico per la nuova edizione di questa manifestazione, che sia di buon auspicio per la stagione che sta arrivando."

Ha preso poi la parola il Vicesindaco di Massa Andrea Cella, che ha evidenziato l'impossibilità per il Comune di Massa di mancare a questo appuntamento contraddistinto in particolare del rinnovato spirito di iniziativa fra soggetti pubblici e privati, così come fra i Comuni e la IMM, allo scopo di risollevare l'offerta turistica complessiva del territorio e farlo conoscere di più. "A volte gli Enti pubblici non tengono il passo rispetto ad altre realtà, proprio per questo – è stata la conclusione – è importante la creazione dell'Ambito, che sebbene costituito da forze politiche diverse sta trovando un'ottima collaborazione sulle tematiche legate al turismo. E dall'anno prossimo sono convinto che con le giuste sinergie, anche con i privati, potremo lavorare ancora meglio"

Anche Eleonora Petracci, Assessore del Comune di Montignoso, ribadisce la comune volontà di promuovere il territorio attraverso la partecipazione alle fiere "Per cogliere le opportunità offerte dal turismo itinerante dobbiamo innanzitutto attrezzarci a partire dagli strumenti urbanistici; a questo scopo in fase di stesura del nostro piano operativo abbiamo scelto delle aree da adibire a questo tipo di turismo, un aspetto molto importante perché finora questa scelta non era stata fatta. Mi auguro di essere pronti nel giro di un paio d'anni, così da offrire delle opportunità di investimento sul territorio anche ai privati."

Ha chiuso la conferenza stampa il Consigliere Regionale Giacomo Bugliani "Questo complesso fieristico si è fatto conoscere ben oltre i nostri confini: ringrazio il Presidente e il suo staff perché la IMM ci sa sorprendere ogni volta con iniziative che, come quella di oggi, contribuiscono a rendere grande il nostro territorio. La Regione Toscana guarda a questo complesso come un punto di forza per la promozione turistica. Quella di oggi è un'iniziativa che rientra a pieno titolo in questo contesto, perché abbina il settore del camper, strategico per la nostra Regione, a quello dell'accessoristica e della promozione territoriale. Uno degli obiettivi per i quali devono esistere i complessi fieristici è il trasferimento di ricchezza, soprattutto al territorio circostante. Questo evento – è la conclusione - raggiunge l'obiettivo e trovo che l'inserimento del settore dedicato ai Cammini sia un tassello importante per portare visitatori alla Toscana, infatti anche come Regione abbiamo investito molto nella Francigena e altri Cammini. Il merito dell'iniziativa di oggi è anche nella valorizzazione di un tipo di turismo che ha una forte valenza sociale, poiché esprime valori fondamentali quali il rispetto per l'ambiente e per il prossimo. Si tratta di un turismo che deve anche essere tutelato: un argomento di cui ci dobbiamo occupare è quello della cultura della sicurezza per chi sceglie il camper o la tenda per la sua vacanza, con uno sguardo che non si limiti al mercato, ma allo sviluppo del turismo a 360°.

L'evento Vita all'Aria Aperta è organizzato da CarraraFiere con il patrocinio di Regione Toscana, Touring Club Italiano, Associazione Toscana Vie Francigene e Cammini, Assocamp, Promocamp e con il supporto di Toscana Camper Club, Unione Club Amici, Confederazione Italiana Campeggiatori, A.C.T.Italia Federazione Nazionale. Media Partner: Plein Air, Radio Francigena, Vacanzelandia, Itinerari e Luoghi, Camper Magazine, Ad Okki Aperti Magazine. Partner Tecnico Garmin – Sponsor Centro Commerciale MareMonti. Sponsor tecnico Trek&Ways Carrefour Ipermercato Massa

Info e aggiornamenti su www.vitaallariaaperta.it e sui social Facebook e Instagram

Ingressi: N° 3 Viale Colombo – N° 5 Via Maestri del Marmo – Marina di Carrara (MS)

Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Biglietteria: Intero € 7:00 – Ridotto € 5:00 per abbonati "Touring Club Italia" e tesserati "Plein Air Club". Ingresso libero per ragazzi fino a 12 anni e disabili.