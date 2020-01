"The Different Project", entusiasmo alla scuola "Marconi" per l'inizio del progetto

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 gennaio 2020, 20:34

La partenza era stata esattamente due anni fa. L’assessorato alla cultura del comune di Carrara aveva aperto un bando per la gestione del Centro per le Arti Performative San Giacomo, antico ex ospedale cittadino ristrutturato nel '99 come spazio multifunzionale e tenuto chiuso per anni

martedì, 21 gennaio 2020, 20:29

Carrara non è solo centro storico e Marina, ma anche Avenza, una parte della città assolutamente rilevante, sia per densità di popolazione, che per numero di attività commerciali: si chiama centrale, fra gli abitanti, proprio perché baricentrica rispetto a Carrara antica e quartieri a mare

martedì, 21 gennaio 2020, 09:43

I finanzieri della sezione mobile del nucleo, da qualche tempo sulle tracce di M.V., 43 anni, pluripregiudicato residente nella zona dei Poggi, ne hanno seguito i movimenti poiché, dopo un periodo di “pausa”, risultava aver ripreso la sua attività di spacciatore in maniera continua e assidua

lunedì, 20 gennaio 2020, 17:16

Dal 19 gennaio al 9 febbraio, sms e chiamate da rete fissa al numero solidale 45583 per salvare la vita ai bambini cardiopatici grazie alle missioni dei medici volontari italiani promosse dalla Fondazione Mission Bambini. #ilmiocuorebatteforte

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:23

E’ partita stamani al Centro polispecialistico Achille Sicari di Carrara, la sperimentazione, che durerà quattro settimane, del mammografo mobile messo a disposizione dalla Direzione ATNO. Si tratta di un mammografo digitale di ultima generazione, utilizzato da medici che hanno un'esperienza decennale nella lettura della mammografia

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:07

Un atto d’amore per la propria città ma anche un regalo per festeggiare un’occasione importante. Sì perché come è accaduto nei mesi scorsi, la sponsorizzazione di un intervento di restauro di una scultura del patrimonio cittadino può essere interpretato sia come un gesto di generosità verso la collettività ma anche...