Tragedia sul monte Sella: un uomo e una donna perdono la vita dopo una caduta

sabato, 11 gennaio 2020, 17:20

Un banale incidente domestico rischia di tramutarsi in una tragedia. É accaduto oggi verso le 14 a Marina di Massa: un uomo di 65 è caduto dalle scale nella sua abitazione in via Fiume ed ha riportato un trauma cranico molto importante

venerdì, 10 gennaio 2020, 20:54

Inizia un nuovo anno al centro Wwf e il primo arrivato è un esemplare di Assiolo stressato dai botti di fine anno, dopo alcuni giorni in osservazione è stato liberato: "Sono passati 27 anni e siamo ancora qua, tra mille difficoltà di tutti i tipi che avrebbero fatto cedere una...

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:54

Annunciato tre giorni fa, il piazzamento nella graduatoria di un bando regionale, ma accuratamente tenuto segreto nell’argomento, per creare la suspence necessaria a rendere più strombettante la rivelazione in conferenza stampa, il mistero è stato finalmente svelato stamani dall’amministrazione grillina di Carrara nel solito stile “carramba”

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:01

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani investe sulla montagna e sul turismo escursionistico e lo fa con l’obiettivo di restituire ai tantissimi amanti delle Alpi Apuane la Ferrata del Monte Contrario, in località Valle degli Alberghi

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:59

Ha ripreso mercoledì pomeriggio il percorso formativo "Costruiamo la Comunità Educante" con un incontro che ha avuto come destinatari i docenti degli Istituti comprensivi e come relatore il dirigente scolastico e formatore prof. Testa Giovanni

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:37

Sono 140 le domande di partecipazione arrivate ai servizi sociali dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso per il progetto “Apuane inclusive”, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Por Fse 2014-2020 per lo sviluppo di “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”