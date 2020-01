Cronaca



Tragedia sulla A22: muore travolto da un camion operaio massese

mercoledì, 29 gennaio 2020, 22:43

di vinicia tesconi

L'ha preso in pieno e non gli ha lasciato scampo. È morto oggi sulla A22, l'autostrada del Brennero, Renée Bartelloni, un operaio di 37 anni originario di Marina di Massa. A travolgerlo mentre stava eseguendo lavori in un cantiere stradale sulla corsia di emergenza è stato un camionista di 34 anni. Sul posto è intervenuta la Polstrada che sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.