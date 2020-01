Cronaca



Trecento chili di cocaina in mezzo a lastre di granito destinate a un magazzino di Massa Carrara: maxi operazione della Guardia di finanza

lunedì, 13 gennaio 2020, 14:05

di vinicia tesconi

Il carico, apparentemente composto di lastre di granito provenienti dal Brasile, era arrivato nel porto di La Spezia il 28 dicembre. I pallet che ospitavano le lastre erano pronti per essere trasferito in un magazzino di Massa Carrara il 7 gennaio, ma il controllo accurato fatto dalla Guardia di Finanza di La Spezia sui carichi provenienti da zone particolarmente note per il traffico di stupefacenti, ha rivelato la presenza, all'interno delle casse che contenevano le lastre, di un grosso quantitativo di droga.

L' operazione che ha visto la collaborazione della Procura di Spezia, della Guardia di Finanza di Genova e dal Nucleo di polizia economica e finanziaria di Genova ha mirato ha portato al sequestro di 333 chili di cocaina, suddivisa in 300 panetti per un valore di 100 milioni di euro. Le forze dell'ordine, dopo aver individuato la presenza di droga nel carico sospetto ha monitorato le successive operazioni dei responsabili del traffico per arrivare ad arrestarli. Il carico di lastre è re cocaina è stato infatti spostato in un magazzino nella provincia di Massa Carrara e qui é scattata l'operazione denominata "Samba",che ha portato all 'arresto di quattro persone: un uomo di origine croata, un albanese, una donna brasiliana e il suo compagno italiano di Reggio Calabria.