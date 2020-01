Cronaca



Un nuovo viale intitolato a Charles Dickens a Carrara

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:35

di rossella barattini

Questa mattina è stata svolta la celebrazione da parte delle autorità, per nominare il tratto di strada di zona San Martino, che va da palazzo Caniparoli a via della Stazione, all'incrocio con piazza Lodovici, a Charles Dickens. La richiesta è stata fatta da Marzia Dati, presidente dell'associazione culturale Dickens Fellowship di Carrara, e accolta positivamente dal sindaco che si è attivato per esaudire la richiesta.

"Abbiamo individuato questo tratto di strada che rappresenta, a giudizio di tutti, la sintesi migliore della presenza di Dickens a Carrara - ha dichiarato il sindaco, Francesco Di Pasquale - Non è stato facilissimo perché le autorizzazioni per i cambi di denominazione sono complicate, ma siamo riusciti a trovare questa sintesi che, secondo me, rappresenta un elemento importante proprio per quello che Charles Dickens ha saputo dare all'umanità come letterato, e a Carrara come visitatore".

Alla celebrazione era presente anche Ian Dickens, presidente della Dickens Fellowship internazionale e nipote in linea diretta di Charles Dickens, che si è mostrato entusiasta del luogo prescelto per onorare la memoria del suo antenato.

"Questo è sicuramente un posto stupendo e molto adatto per la meravigliosa vista che si gode da questo punto preciso – ha dichiarato Ian Dickens, voltandosi verso le montagne – Ho visitato Carrara tre anni fa ed è fantastica, il panorama che si può ammirare è unico".

Marzia Dati, si è mostrata entusiasta ed orgogliosa di essere riuscita a promuovere questa iniziativa:

"Grazie a tutti, è un grande orgoglio e una grande felicità avere una strada dedicata ad un grande scrittore inglese, e grazie al sindaco per averci dato questa opportunità".

Come spiega Marzia, la scelta del luogo non è stata casuale, infatti nella zona di San Martino visse nell'Ottocento una colonia inglese che ospitò Dickens nel suo famoso viaggio in Italia. Proprio durante questo viaggio ebbe l'opportunità di visitare Carrara, che descrisse nella sua opera "Pictures from Italy".

Marzia Dati, inoltre ha esortato tutti i presenti a partecipare alle iniziative promosse dalla sua associazione, soprattutto a quella che si terrà in questi giorni, in onore del viaggio di Dickens in Italia.