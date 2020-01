Cronaca



Va in arresto cardiaco mentre pedala sul lungomare: gravissimo un sessantenne ai Ronchi

domenica, 26 gennaio 2020, 13:45

di vinicia tesconi

Drammatico esito di una bella pedalata in una domenica di sole: un uomo di 53 anni, appassionato di ciclismo, si è accasciato a terra, stamani, verso mezzogiorno mentre stava percorrendo il lungomare nella zona dei Ronchi. Il ciclista si stava allenando da solo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che lo hanno visto cadere e che, inizialmente, hanno pensato a una caduta accidentale con conseguente trauma per il ciclista. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari del 118, la preoccupante rivelazione: a causare la caduta improvvisa dell’uomo è stato l’arresto cardiaco. L’uomo, che non ha ripreso conoscenza è stato trasportato in condizioni gravissime al Pronto Soccorso del Delle Apuane.