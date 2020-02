Cronaca



A Carrara impazza il Carnevale dell’Artistico

venerdì, 21 febbraio 2020, 10:22

di vinicia tesconi

L’appuntamento tradizionale del Carnevale carrarese è la sfilata dei ragazzi del Liceo Artistico “Artemisia Gentileschi” con costumi di cui sono stati ideatori e realizzatori. Una festa che invade tutta la città accompagnata dalla banda cittadina e che porta allegria in tutte le strade del centro. Una festa che quest’anno, grazie al patrocinio del comune mediante il bando dei fondi sfitti, ha potuto raddoppiare e riempire tutta la giornata del giovedì grasso. Nella mattinata di stamani hanno sfilato per le vie della città le classi del biennio dell’artistico insieme a tre classi della scuola media Carducci e due classi della primaria Saffi, tutti rigorosamente in maschera. Nel primo pomeriggio si è tenuta, in Piazza Alberica, la classica gara tra le classi dell’artistico per la performance migliore basata sul binomio costumi- coreografia che, quest’anno si è arricchito anche da bellissime scenografie realizzate dai ragazzi e messe a corredo delle esibizioni. Due ore di spettacolo che ha divertito le moltissime persone che sono affluite in piazza Alberica per assistere al famoso “ Carnevale dell’artistico” : scenografie e costumi importanti, di ottima fattura e di grande suggestione hanno raccontato storie antiche, moderne, vere, inventate portando in scena la Parigi di Maria Antonietta, Adamo ed Eva, gli antichi Egizi, i supereroi Marvel, Pinocchio solo per citarne alcuni.

Sotto la conduzione di tre giovani presentatori ex studenti del liceo artistico di Carrara, la gara è scivolata via veloce accompagnata dagli applausi del pubblico e inframezzata da perfomance musicali che hanno rivelato le grandi doti canore di due studentesse. Alla fine il verdetto della giuria composta da insegnanti e giornalisti ha premiato per la categoria biennio: la 1° C con Al – masrin, performance ispirata all’antico Egitto. Al secondo posto si è classificata la 2° C con Quadri viventi, una bellissima coreografia con diversi ballerini mascherati come i soggetti di quadri famosissimi e il terzo posto è andato alla 2° A con la performance Pinocchio. Per il triennio la vittoria è andata alla 5° B con Contemporaneity, una coreografia che ha messo in contrpposizione l’arte antica con quella moderna, partendo dalla famosa banana con lo scotch di Cattelan. Secondi i ragazzi della IV° B e IV° D con La normalità e noia un balletto sul confine tra genialità e pazzia e al terzo posto si sono classificate le ragazze della 5° C con la perfomance Kinetics un gioco optical di geometrie in bianco e nero.