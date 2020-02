Cronaca



Afaph e Daniele Carmassi, un passo vincente

mercoledì, 19 febbraio 2020, 08:35

Si chiama "Progetto 1000 Fontane" l'idea partita da Carmassi Daniele, presidente dell'Afaph onlus associazione, assieme al prof Ricci Nicola ed il dottor Angelo Bianco, progetto che tiene alta l'attenzione sul tema disabilità in una provincia Massa Carrara nella quale c'è molto bisogno di sviluppare idee ed azioni rivolte ai cittadini diversamente abili.



Dopo un mese di supervisione sui due comuni di Massa e Carrara il professor Nicola Ricci ed il dottor Angelo Bianco hanno annotato la mancanza totale tra le altre cose di fontane semplicemente adatte ed utilizzabili da bambini, disabili in sedia a rotelle ed anziani.



Ci spiega prof. Ricci Nicola: " in questo periodo io ed il dottor Angelo Bianco usl5 La Spezia ci siamo resi conto che tutte le bellissime fontane di marmo presenti sul territorio non danno accesso ai diversamente abili ed altre fontane, esempio i "leoni di piazza Aranci" a Massa mettono in pericolo l'incolumità dei bambini i quali salgono per dissetarsi".



Continua prof Ricci: " di li a poco in veste di liberi volontari, io ed il dottor Bianco abbiamo contattato il dottor Cesare Chioni usl Versilia, la dottoressa Maria Stella Benedetti impegnata nella Caritas e nella disabilità, il presidente Ricci Giorgio della Unione ciechi e non vedenti e presidente della Croce Rossa, passando poi da signor Basile Fabio presidente della Aniac non vedenti ed ipovedenti Carrara, signor Daniele Ricci anch'esso impegnato nel sociale, ed assieme a loro abbiamo sviluppato in principio l'idea di una fontana di marmo ergonomicamente adatta a tutti."



Aggiunge prof Nicola Ricci: " in corso d'opera la cava di Gioia si è offerta per donare un blocco di Marmo bianco di Carrara, il nostro "oro", e non solo la preside dottoressa Zolesi dirigente degli istituti Tacca-Gentileschi e Palma ( Massa Carrara) ha accettato il progetto denominato " 1000 Fontane". ed ha dato il via alla realizzazione di 7 fontane per disabili da collocare 4 su Massa e 3 su Carrara". Le fontane saranno disegnate dall'architetto Davide Zanardi ( Milanese) il quale ha voluto aggiungere al progetto anche una ciotola in marmo incorporata nella fontana per i nostri cani, amici a quattro zampe, fontane che saranno realizzate dal professor Costa dell'istituto Tacca (Carrara) docente molto conosciuto sia nell'ambiente della sculatura che del volontariato.



Ma non solo " aggiunge prof Ricci" sia la direzione dell'Anfass e dell'Aias ( Massa Carrara) hanno aderito all'iniziativa dando il loro pieno appoggio alla realizzazione ed alla messa in opera delle 7 fontane di marmo."



Tra qualche giorno i progetti verranno presentati ai sindaci Persiani (Massa) dal professor Ricci e dal dottor Bianco al sindaco De Pasquale (Carrara), per concordare le ultime linee guida sulla futura messa in opera ed istallazione.



L'obiettivo " spiega Ricci" non sono in se per se le 7 fontane, ma l'obiettivo vero è che altre realtà si sensibilizzino e prendano la nostra idea e la ripetano, coadiuvando volontariato-politica-sociale e scuola, usufruendo delle risorse del territorio per migliorare le nostre città italiane al meglio.