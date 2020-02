Cronaca



Aggressione ai danni di due agenti di polizia penitenziaria

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:03

Ieri pomeriggio, nel carcere di Massa Carrara, un detenuto di nazionalità senegalese, con evidenti problemi psichiatrici, senza ragionevole motivo ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria, uno al volto e l'altro al ginocchio, che successivamente hanno dovuto ricorrere alle cure del locale pronto soccorso, refertati rispettivamente con cinque e sette giorni di prognosi.

A dare la notizia è il Vice Segretario Generale dell’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Giuseppe Proietti Consalvi che aggiunge: "Oltre che per motivi di ordine e sicurezza le condizioni di lavoro del personale di polizia Penitenziaria nelle carceri Italiane sono più che critiche e oltre agli evidenti rischi per l'incolumità fisica degli addetti del Corpo la situazione è resa ancora più precaria da una gravissima carenza di organico che rende pressoché impossibile fare fronte ai molteplici eventi critici che quotidianamente accadono".

"Ovviamente - prosegue Vice Segretario Generale dell'O.S.A.P.P. - per il carcere di Massa Carrara, dovrebbero essere assunti nei confronti del detenuto in questione, da parte degli organi dell'Amministrazione Regionale e Centrale, provvedimenti sia di ordine disciplinare e sia per il ricollocamento dello stesso in altre strutture come invece non sembra essere nelle corde di tali organi e a farne le spese di tale assenza sono proprio gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria".

"Peraltro, non meno grave, - conclude Proietti Consalvi - il fatto che, nell'Istituto di Massa Carrara, ad alto indice trattamentale e a regime aperto, siano presenti anche detenuti con problemi psichiatrici, assegnazioni dei quali, sono in netto contrasto con la tipologia dell'Istituto".