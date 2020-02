Alcol e droga, due denunce e due segnalazioni nel week-end

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:14

Un insospettabile 20enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato individuato grazie alla recente campagna avviata dai carabinieri per contrastare l’abuso di alcolici e il consumo di stupefacenti fra i giovani che frequentano le zone della movida

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:12

La gita in moto, complice la bella giornata di ieri mattina, sulle pendici del monte Bracco a Carrodano, comune in provincia di Spezia ha avuto un esito drammatico per un motociclista di 31 anni originario di Carrara

sabato, 8 febbraio 2020, 15:25

Intorno alle 11.14 Angelo Zubbani, ex sindaco di Carrara, di 67 anni, è caduto in cava Rigo in via S.Agostino ad Arni di Stazzema. L'uomo ha subìto un forte trauma cranico e diverse ferite ed è stato trasferito con l'elicottero Pegaso in codice rosso a Cisanello di Pisa

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:27

I carabinieri sono tornati a controllare gli edifici e i terreni abbandonati esposti al libero accesso di chiunque, che possono diventare luogo di ritrovo di malintenzionati senza fissa dimora, oppure di sbandati e stranieri irregolari

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:23

Questa volta si è sfioratala tragedia: un pullman di Ctt Nord sulla linea delle 5 del mattino che va da Aulla a Massa, via Sarzana, stamani, verso le 7 e 10, mentre transitava sulla via Aurelia, a pochi chilometri da Sarzana ha perso due ruote posteriori e scatenato un tamponamento...

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:51

L’assessore Marco Guidi, con delega al Tpl, interviene nel caso delle due utenti, madre e figlia, che non sono state fatte salire sull’autobus Forno e sono state costrette ad incamminarsi a piedi verso il centro città