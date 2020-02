Arrestato a Massa noto avvocato insieme alla compagna e alla madre di lei: sono accusati di sfruttamento della prostituzione

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 12 febbraio 2020, 15:00

L’ultimo pusher finito in manette è un 36enne del posto, già coinvolto in questioni di droga, che durante una perquisizione a sorpresa a casa sua è stato trovato in possesso di varie tipologie di sostanze illecite, fra cui numerosi ovuli di hashish, insieme a droghe sintetiche molto diffuse negli ambienti...

martedì, 11 febbraio 2020, 19:25

Una intervista a tutto cuore - quella con Graziella Chimenti la presidente dell'associazione “Il borgo dei bambini” a Borgo del Ponte (Massa)

martedì, 11 febbraio 2020, 08:51

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT Delegazione Massa-Carrara Lucca torna a Massa con 16 visite gratuite progetto mammella rivolto alle donne di età inferiore ai 45 anni d’età

lunedì, 10 febbraio 2020, 16:31

Bilancio dei servizi notturni svolti a Massa dalla polizia nel fine settimana, per il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcol, nei luoghi di aggregazione: due persone denunciate ed altrettante controllate con indosso stupefacente, tra cui un minorenne, segnalate al prefetto

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:14

Un insospettabile 20enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato individuato grazie alla recente campagna avviata dai carabinieri per contrastare l’abuso di alcolici e il consumo di stupefacenti fra i giovani che frequentano le zone della movida

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:12

La gita in moto, complice la bella giornata di ieri mattina, sulle pendici del monte Bracco a Carrodano, comune in provincia di Spezia ha avuto un esito drammatico per un motociclista di 31 anni originario di Carrara