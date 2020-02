Cronaca



Arrestato per lesioni, minacce e resistenza agli agenti

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:47

Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti sono intervenuti nel centro cittadino dove un automobilista, dopo essere venuto a collisione contro un veicolo in sosta, si era allontanato proseguendo, a piedi, sino alla propria abitazione, abbandonando il veicolo in bilico, sul precipizio, con le ruote anteriori sospese rispetto alla sede stradale.

Nella circostanza, gli agenti, eseguiti gli accertamenti, individuavano il proprietario del veicolo in P.E., cittadino italiano, di anni 76, rintracciandolo all’interno dell’immobile di residenza, situato poco distante; questi, in preda ai fumi dell’alcool, dapprima minacciava verbalmente i poliziotti, quindi tentava di aggredirli brandendo ben due coltelli a serramanico di notevoli dimensioni, entrambi con lame particolarmente affilate, intuibilmente oggetto di successivo sequestro.

Il tempestivo e determinante intervento del citato personale del commissariato di Carrara, peraltro eseguito con rilevante efficacia operativa, impediva che l’aggressione potesse degenerare. Alla fine gli agenti hanno disarmato l’aggressore.

Gli operatori hanno subito lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e condotto in commissariato, contestualmente ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima, anche a fronte della persistente condotta.

L’udienza di convalida, successivamente celebrata, ha avuto esito confermativo di corretta esecuzione restrittiva ed ha portato all’irrogazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Carrara.