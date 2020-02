Cronaca



Athamanta: la White Marble Marathon 2020 "plastic free" è un grande esercizio di "greenwashing"

sabato, 22 febbraio 2020, 14:13

White Marble Marathon, la prima maratona "plastic free" d'Italia che si terrà ai piedi delle Alpi Apuane domenica 23 febbraio 2020 è un classico esercizio di Greenwashing ovvero di "lavaggio-verde". Lo sostiene Athamanta, un gruppo sorto in difesa delle Alpi Apuane e del geoparco tutelato dall'UNESCO dal 2011. "La maratona 100% senza plastica, promossa da Fondazione Marmo – ha dichiarato l'organizzazione – è un chiaro esempio di Greenwashing (lavaggio-verde): si investe su una campagna comunicativa all'insegna della sostenibilità per nascondere la poca trasparenza delle attività estrattive, il documentato e devastante impatto ambientale ed i costi sociali ed economici che queste comportano".

"Avvicinare la cultura dello sport al rispetto dell'ambiente è iniziativa lodevole ma non quando la promozione avviene dagli stessi industriali che rappresentano la prima fonte di devastazione ambientale del nostro territorio. E' una beffa inaccettabile".

Continua Athamanta: "Dal dissesto idrogeologico – che ha comportato le devastanti alluvioni degli ultimi anni – all'inquinamento delle acque e degli alvei; dalla perdita della biodiversità alla rarefazione di molte specie endemiche della flora apuana: questi sono alcuni degli effetti dell'escavazione di marmo documentati dai numerosi studi condotti all'interno del Geoparco UNESCO delle Alpi Apuane".

Athamanta ricorda infine che "gli industriali del settore lapideo che si vantano di promuovere il rilancio del territorio finanziando le iniziative locali come White Marble Marathon, sono le stesse che hanno ottenuto la costruzione della Strada dei Marmi a spese pubbliche ad uso esclusivo senza nemmeno pagarvi un ticket per l'utilizzo. Proprio questa strada, dal costo record di 119 milioni di euro e con costi di manutenzione di 1,3 milioni di euro annui, è una delle principali cause del dissesto economico del Comune di Carrara, nel 2011 il secondo più indebitato d'Italia. Insomma, mecenati e speculatori da queste parti coincidono".