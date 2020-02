Cronaca



Cade con la moto nello spezzino: gravissimo giovane carrarese

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:12

di vinicia tesconi

La gita in moto, complice la bella giornata di ieri mattina, sulle pendici del monte Bracco a Carrodano, comune in provincia di Spezia ha avuto un esito drammatico per un motociclista di 31 anni originario di Carrara. Il giovane, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata che stava guidando ed caduto pesantemente sull'asfalto riportando un forte trauma cranico commotivo e traumi al torace con sospetta frattura a un braccio. Il giovane, soccorso dalla Pubblica Assistenza di Borghetto Vara, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Spezia dove è ricoverato in rianimazione, mantenuto in coma farmacologico.