Cronaca



Cade in una cava ad Arni ex sindaco di Carrara

sabato, 8 febbraio 2020, 15:25

Intorno alle 11.14 Angelo Zubbani, ex sindaco di Carrara, di 67 anni, è caduto in cava Rigo in via S.Agostino ad Arni di Stazzema. L'uomo ha subìto un forte trauma cranico e diverse ferite ed è stato trasferito con l'elicottero Pegaso in codice rosso a Cisanello di Pisa.

Oltre all'elicottero decollato dal Cinquale sono intervenuti l'automedica nord Versilia, la Misericordia di Forte dei Marmi, la Croce Verde di Arni e gli uomini del Soccorso Alpino.



Buone notizie in serata: il primo bollettino sulle sue condizioni ha infatti confortato famigliari e amici. L'ex sindaco di Carrara ha riportato un trauma cranico leggero e non ha mai perso conoscenza e varie contusioni agli arti ma nessuna frattura. Il colpo preso alla testa ha richiesto un periodo di osservazione clinica ma già in serata Zubbani avrebbe chiesto di essere dimesso.



Vinicia Tesconi