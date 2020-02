Cronaca



Cade un albero alla Padula: colpito l'infopoint

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:55

L'allerta meteo aveva previsto per questi giorni vento molto forte e proprio il vento ha causato stamani la caduta di un albero alto una ventina di metri all'interno del parco della Villa Fabbricotti alla Padula. La pianta, che si trovava nella parte dell'ingresso sulla via che porta a Sorgnano, si è abbattuta sulla nuova struttura dell'infopoint realizzata in parallelo al restauro della Villa Fabbricotti e in supporto al museo Carmi. Per fortuna a travolgere il piccolo edificio sono state soprattutto le fronde dell'albero che non hanno causato danni strutturali.

V. T.