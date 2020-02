Cronaca



Cena Sociale dell'Associazione Ornitologica Apuana

sabato, 1 febbraio 2020, 12:34

"Quella di questa sera è la dimostrazione del grande lavoro che la nostra Associazione ha portato avanti in questi anni sul punto dell'aggregazione. Intorno alla passione per l'ornitologia che ci accomuna tutti abbiamo voluto creare e moltiplicare le occasioni di incontro per esaltare lo stare insieme rispetto all'agire singolarmente. In anni in cui sembra prevalere la singolarità, che nella sua esasperazione può sfociare nell'egoismo, la nostra azione ha voluto affermare la pluralità e il confronto. Sotto quest'ottica vanno viste le azioni per la partecipazione alle mostre, per l'organizzazione di trasferte di gruppo in occasione di queste ultime, gli appuntamenti formativi, gli incontri tecnico-divulgativi. Di tutti questi momenti abbiamo voluto fare altrettante occasioni di incontro spingendo sulle finalità anche sociali connaturate all'associazionismo. Quando una realtà associativa, come nel nostro caso, conta nell'ordine delle centinaia i propri aderenti, allo scopo primario che è quello di promuovere e divulgare, anche sotto l'aspetto sportivo, l'ornitologia, si affiancano inevitabilmente obiettivi e responsabilità che attengono allo sviluppo di un sano ed utile spirito di condivisione. Vedervi qui questa sera, intenti a socializzare, a parlare di voi più come amici che come soci, ci conferma in questa convinzione". Così il Presidente dell'Associazione Ornitologica Apuana, Luciano Bandinelli, in uno dei passaggi del suo discorso di saluto in occasione della cena sociale dello scorso 31 gennaio.

L'appuntamento è ormai una tradizione e per gli iscritti e gli amici dell'Associazione che, in oltre sessanta, si sono ritrovati per festeggiare il termine della stagione espositiva. Ha accolto l'invito ad esserci anche il presidente del Raggruppamento Ornitologico Toscano, Luca Gorreri che ha salutato tutti i presenti dicendosi certo del fatto che un gruppo tanto numeroso, entusiasta e coeso sarà in grado di affrontare ogni genere di sfida ed impegno che deciderà di assumersi.

Sono state consegnate le targhe agli allevatori che nel corso delle mostre del 2019 si sono distinti per i risultati conseguiti. Donne e uomini che hanno affermato la propria passione, competenza e abilità e, insieme, hanno portato lustro all'intera Associazione.

"Eravamo pronti – questa volta è il Segretario Andrea Giromella a parlare – a premiare anche la semplice partecipazione alle gare della stagione appena conclusasi, ma non ne abbiamo avuto modo, perché ogni nostro socio ha ottenuto almeno un piazzamento in una delle manifestazioni cui ha preso parte, meritandosi una delle targhe che abbiamo distribuito stasera".

"Per l'anno che è appena cominciato – ha concluso infine Bandinelli – confermeremo tutte le attività messe in campo per il 2019. Lo faremo con la consueta attenzione agli aspetti comunicativi e divulgativi che ci hanno portato grande visibilità e riconoscibilità. Senza mai dimenticare di scendere sul concreto offrendo ai nostri soci, in particolare, ed agli appassionati di ornitologia, in generale, di incontrarsi. In questo senso va la nostra candidatura che a breve ufficializzeremo, ad organizzare insieme alle Associazioni di Lucca e Pistoia, il Campionato Regionale Toscano del 2020".

A seguire i nomi di tutti i premiati:

Irene Agolini, Ramon Alibani, Sandro Ambrosini, Nicola Balleri, Luciano Bandinelli, Alex Banulescu, Roberto Bugliani, Ciro Capitelli, Mausca Carbonari, Giorgio Ceccarelli, Marco Coloretti, Fabrizio Della Bona, Edilio Gallia, Paolo Ghini, Andrea Giromella, Gianni Giromini, Attilio Gragnani, Daniela Guerra, Massimo Lavarra, Umberto Lippi, Riccardo Lombardo, Marco Magnolia, Cesare Marchesini, Remo Mazzanti, Salvatore Montalto, Giorgio Mosti Marco Musetti, Juri Parenti, Luciano Ravagli, Arduino Ricci, Francesco Spampinato, Mario Sumberaz.