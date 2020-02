Cronaca



Confartigianato: "Coronavirus, diramare indicazioni del Ministero ai lavoratori che operano a contatto con il pubblico"

martedì, 4 febbraio 2020, 12:02

L’ufficio igiene e sicurezza sul lavoro di Confartigianato Imprese Massa Carrara rende noto che con specifica comunicazione, la Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, in relazione alla epidemia da “coronavirus 2019-nCoV” in corso nella Repubblica Popolare Cinese, ha diramato istruzioni circa i comportamenti da tenersi da parte dei soggetti che, per ragioni lavorative, vengano a contatto con il pubblico. Ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro (d. lgs. 81/2008), il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, è obbligato a tutelare da qualsiasi rischio, ovviamente dunque anche da quello biologico, i propri lavoratori dipendenti attraverso specifiche misure di prevenzione. Queste ultime devono tener conto della situazione di rischio che, relativamente al nCoV, è attualmente caratterizzata in Italia dall’assenza di circolazione del virus. Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare, per coloro che operano a contatto con il pubblico, le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all’igiene delle superfici; evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali. Attenzione, qualora, nel corso dell’attività lavorativa, un lavoratore venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (una persona con Infezione respiratoria acuta grave e con storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina nei 14 giorni precedenti l'insorgenza), sarà necessario contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: evitare contatti ravvicinati con la persona malata; se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso. Si invitano pertanto i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente.