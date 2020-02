Cronaca



Consegnate le firme per il Monoblocco

mercoledì, 19 febbraio 2020, 19:32

Sono state consegnate stamani le oltre 6500 firme raccolte dal Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara in difesa del Monoblocco, da una rappresentanza del comitato che ha incontrato il sindaco di Carrara, e presidente zonale della Conferenza zonale Sanità, Francesco De Pasquale.



“La raccolta era stata avviata nel novembre 2019 – ha detto Paolo Biagini presidente del comitato - con tre obiettivi sostanziali: l’adeguamento o miglioramento dell’intero Monoblocco alla normativa vigente, evitandone la demolizione o dismissione anche parziale, che sembrerebbe essere stato raggiunto già nei mesi scorsi anche se soprattutto in politica il condizionale è sempre d’obbligo. Le altre due importanti istanze mirano al mantenimento e potenziamento dei servizi sanitari secondo quanto sottoscritto nel Piano Attuativo Locale (PAL) del 2013 e quanto ulteriormente deliberato dal consiglio comunale di Carrara ed all’apertura del punto di Primo Soccorso e Punto di Emergenza Territoriale in regime H24 festivi compresi, da collocare nei locali ex Pronto Soccorso del Monoblocco di Carrara, con reperibilità autonoma di medici, tecnici e assistenti e, almeno, due ambulanze. L’incontro di oggi è stato senz’altro utile anche per fare il punto sulla problematica “Sanità” nel territorio. Dopo i nostri interventi in consiglio comunale, ai quali purtroppo non è mai seguita nessuna diretta risposta da parte dell’amministrazione, abbiamo chiesto al sindaco più condivisione e informazione e, soprattutto, un maggior coinvolgimento del Comitato sulle scelte in ambito sanitario che riguardano tutta la cittadinanza. Al sindaco abbiamo inoltre ribadito l’assoluta necessità di un puntuale controllo affinché vengano rispettati, nei tempi previsti, i patti stipulati con ASL. Chiediamo soprattutto interventi e azioni efficaci mirati affinché non vengano disattesi quei patti datati 2013 nei quali Regione e ASL in accordo con i Decisori politici di allora avevano previsto un piano integrato di servizi a seguito della chiusura dell’Ospedale di Carrara.”



I rappresentanti del Comitato hanno richiesto, infine, un rendiconto dell’incontro che avrà luogo il 25 febbraio tra i sindaco e l’assessore regionale Saccardi. E ricordando le recenti azioni di protesta a Fivizzano contro la politica di smantellamento di ASL, il Comitato ha esposto la sua volontà di dare vita a manifestazione e eventi che richiamino su Carrara e la Provincia l’attenzione dei decisori politici Regionali. Carrara ha pagato fin troppo in materia di salute e adesso reclama il rispetto del Diritto costituzionale alla Salute.