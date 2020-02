Cronaca



Coronavirus, cinese ricoverato al Delle Apuane: il test è negativo

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:51

di vinicia tesconi

Grande apprensione si è diffusa oggi a Massa e a Carrara per la notizia di un cittadino cinese ricoverato all’ospedale Delle Apuane con i sintomi del coronavirus. La tensione creata dalla certezza della presenza dell’epidemia anche in Italia, divulgata stamani con la notizia dei sei casi di covid 19 in Lombardia, ha messo in allarme moltissime persone in tutta Italia e, nel caso locale, ha innescato il meccanismo dell’allarmismo diffuso e amplificato dai “ sentito dire” che ha generato informazioni prive di riscontro reale e in molti casi, uno stato di panico immotivato.



Dalla Asl di Massa Carrara è arrivata la soluzione del giallo oggi pomeriggio: l’uomo di nazionalità cinese, che ha spiegato di essere rientrato da pochi giorni dalla Cina e che è stato ricoverato ieri sera con sintomi influenzali è risultato negativo al test del coronavirus a cui è stato prontamente sottoposto dal personale dell’ospedale apuano. Al momento dell’arrivo del paziente al Delle Apuane è scattata immediatamente la procedura prevista dal ministero della salute per fronteggiare la diffusione del virus, per la quale l’ospedale apuano è perfettamente attrezzato. Il paziente è stato isolato e subito sottoposto al test che però ha rivelato l’estraneità al coronavirus. Al momento, quindi, non ci sono casi di coronavirus presso l’ospedale Delle Apuane né casi sospetti sul territorio provinciale.