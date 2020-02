Coronavirus, rinviata a fine marzo la Tirreno Ct

Altri articoli in Cronaca

martedì, 25 febbraio 2020, 14:13

In tutte le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stato attivato in maniera preliminare un pre-triage per le persone che provengono dalle zone a rischio e che presentano sintomi come febbre, tosse e malattie respiratorie acute, che vengono così indirizzate ad un percorso dedicato

martedì, 25 febbraio 2020, 13:58

È stata montata stamani una tenda destinata al pre-triage fuori dal Pronto Soccorso dell'ospedale delle Apuane. Ad occuparsi dell'allestimento della tenda, che servirà in caso di un'impennata degli accessi al Pronto Soccorso, sono stati la Protezione civile di Massa Carrara e la Croce Rossa

martedì, 25 febbraio 2020, 13:54

Sono due casi sospetti di coronavirus in Toscana, un uomo fiorentino, in cura presso un ospedale del capoluogo di regione, e un uomo di Pescia, ricoverato al San Jacopo di Pistoia, nel reparto malattie infettive

martedì, 25 febbraio 2020, 12:48

Coriandoli, stelle filanti, chiacchiere e pure la pentolaccia alla casa di riposo grazie all'Ada Carrara Fosdinovo e ai bambini della materna San Luca di Bonascola

martedì, 25 febbraio 2020, 12:45

Una trentina i partecipanti al corso formazione per volontari della Fondazione ANT Italia ONLUS. I tre incontri promossi dalla Delegazione territoriale Massa-Carrara Lucca si sono tenuti nelle scorse settimane a Palazzo Ducale, sede della Provincia di Massa-Carrara, per gentile concessione del Presidente Gianni Lorenzetti

martedì, 25 febbraio 2020, 12:25

I carabinieri tornano a perquisire l’abitazione di una 35enne extracomunitaria che già era stata “pizzicata” altre due volte con la droga a portata di mano. E la storia si ripete. Questa volta è stata arrestata con quaranta dosi di cocaina pronte per la vendita